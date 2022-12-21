غدًا.. انطلاق مؤتمر جامعة المؤسس الثامن عن المستجدات في أمراض الروماتيزم

تنطلق غدًا الخميس، أعمال مؤتمر جامعة الملك عبدالعزيز الثامن للمستجدات في أمراض الروماتيزم بجدة، الذي تنظمه الجمعية العلمية السعودية للطب الباطني، ويستمر حتى السبت المقبل بمشاركة أكثر من 52 متحدثًا وأطباء متخصصين من مختلف مناطق المملكة وخارجها.
وأوضح رئيس المؤتمر الدكتور سامي محمد بحلس، أن المؤتمر يهدف إلى مناقشة مستجدات طب الروماتيزم وتبادل الخبرات، والمستجدات المختلفة من خلال جلسات ومحاضرات، بالإضافة إلى ورش عمل لتبادل الخبرات العلمية والعملية والطبية، ورفع الوعي والمستجدات لدى الممارسين الصحيين، ورفع مستوى القدرات.
وأشار "بحلس" إلى أن المؤتمر يتناول تقديم أحدث البحوث في مجال أمراض الروماتيزم، كما سيلقي الضوء على مستجدات أمراض الروماتيزم المختلفة، وسيناقش أهمية دور التشخيص وأهم الطرق للعلاج المبكر في التهاب المفاصل، في تقليل مدى الإصابة بمرض الروماتيزم، ومناقشة دور التغذية مع أمراض النقرس، وأيضًا مناقشة التهاب المفاصل لدى الأطفال، وأحدث الممارسات في علاج التغيرات الجلدية في الذئبة الحمراء، بالإضافة إلى استعراض آراء عدد من الاستشاريين، والتوصيات الحديثة لمرض الروماتيزم.