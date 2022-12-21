غدًا.. انطلاق مؤتمر جامعة المؤسس الثامن عن المستجدات في أمراض الروماتيزم

وأشار "بحلس" إلى أن المؤتمر يتناول تقديم أحدث البحوث في مجال أمراض الروماتيزم، كما سيلقي الضوء على مستجدات أمراض الروماتيزم المختلفة، وسيناقش أهمية دور التشخيص وأهم الطرق للعلاج المبكر في التهاب المفاصل، في تقليل مدى الإصابة بمرض الروماتيزم، ومناقشة دور التغذية مع أمراض النقرس، وأيضًا مناقشة التهاب المفاصل لدى الأطفال، وأحدث الممارسات في علاج التغيرات الجلدية في الذئبة الحمراء، بالإضافة إلى استعراض آراء عدد من الاستشاريين، والتوصيات الحديثة لمرض الروماتيزم.