أمانة العاصمة المقدسة تنفذ ورشة عمل بعنوان "الرقابة الذاتية وسلامة الغذاء"

نفذت أمانة العاصمة المقدسة ممثلة بوكالة البلديات اليوم الثلاثاء ورشة العمل الثالثة لهذا العام قبل موسم الحج لقطاع خدمات الإعاشة والتغذية بمكة المكرمة.
وفي التفاصيل؛ أوضحت أمانة العاصمة المقدسة أنه تم إطلاع متعهدي الإعاشة على الاشتراطات والمعايير وأبرز المخالفات والملاحظات التي تم رصدها من خلال الجولات التفتيشية المكثفة على مطابخ الإعاشة القائمة حاليًا وكيفية تصحيحها وتلافيها.
وشارك في ورشة العمل كلٌ من (الهيئة العامة للغذاء والدواء، وزارة الصحة، جامعة أم القرى) بمحاضرات عن جودة وسلامة الغذاء وسلامة المواد الغذائية ومصادرها والرقابة الذاتية من قِبل متعهدي الإعاشة والتحديات التي تواجهها طائفة متعهدي الإعاشة والجهود المطلوبة لضمان إنجاح الموسم لهذا العام بإذن الله.