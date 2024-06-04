أمانة العاصمة المقدسة تنفذ ورشة عمل بعنوان "الرقابة الذاتية وسلامة الغذاء"

وفي التفاصيل؛ أوضحت أمانة العاصمة المقدسة أنه تم إطلاع متعهدي الإعاشة على الاشتراطات والمعايير وأبرز المخالفات والملاحظات التي تم رصدها من خلال الجولات التفتيشية المكثفة على مطابخ الإعاشة القائمة حاليًا وكيفية تصحيحها وتلافيها.