59 مدرسة بمكة تحصد التميز المدرسي على مستوى المملكة في ملتقى 2025

وشملت قائمة المدارس المكرّمة عددًا من المدارس النموذجية، من أبرزها: ابتدائية نمرة، متوسطة البلد الأمين للموهوبين، بكة الثانوية للموهوبين، ثانوية عبد الرحمن فقيه الأهلية، متوسطة دوحة العلم، ابتدائية البشرى الزاهر، ثانوية دار البشرى بالعوالي، ومدارس الفلاح الأهلية، إلى جانب عدد من المدارس الحكومية في مختلف مراحل التعليم.