59 مدرسة بمكة تحصد التميز المدرسي على مستوى المملكة في ملتقى 2025

كرّم وزير التعليم الأستاذ يوسف بن عبدالله البنيان، ورئيس مجلس إدارة هيئة تقويم التعليم والتدريب الدكتور خالد بن عبدالله السبتي، 59 مدرسة تابعة للإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة، وذلك خلال الملتقى الوطني للتميز المدرسي 2025 في نسخته الثانية، الذي احتضنته العاصمة الرياض.
وحصلت المدارس على شهادة التميز المدرسي من هيئة تقويم التعليم والتدريب، نظير تميزها في نتائج التقويم والتصنيف المدرسي للعام الجاري، حيث شمل التكريم مدارس حكومية وأهلية وعالمية أثبتت تميزها التربوي والتعليمي على مستوى المملكة.
وهنأت إدارة تعليم مكة المكرمة المدارس المكرّمة، مؤكدة أن هذا الإنجاز يعكس الجهود المتواصلة والروح التنافسية للارتقاء بجودة المخرجات التعليمية، وتحقيق الأهداف المنشودة في تجويد التعليم وتعزيز كفاءته.
وأعربت الإدارة عن فخرها واعتزازها بما حققته المدارس، متمنيةً للجميع دوام التوفيق ومواصلة العطاء والإبداع في بيئة تعليمية محفزة للتميز.
وشملت قائمة المدارس المكرّمة عددًا من المدارس النموذجية، من أبرزها: ابتدائية نمرة، متوسطة البلد الأمين للموهوبين، بكة الثانوية للموهوبين، ثانوية عبد الرحمن فقيه الأهلية، متوسطة دوحة العلم، ابتدائية البشرى الزاهر، ثانوية دار البشرى بالعوالي، ومدارس الفلاح الأهلية، إلى جانب عدد من المدارس الحكومية في مختلف مراحل التعليم.