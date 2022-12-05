"الشؤون الإسلامية" تنظّم معرض "اكتشف الحياة" في مطار الملك فهد بالدمام

تنظم وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، ممثلة بفرعها في المنطقة الشرقية، بالتعاون مع جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالخُبر – هداية، معرض "اكتشف الحياة" بالتزامن مع فعاليات كأس العالم 2022م في دولة قطر الشقيقة، والذي يستمر حتى 25 ديسمبر، في صالة قدوم المسافرين في مطار الملك فهد الدولي بالدمام.