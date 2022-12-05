"الشؤون الإسلامية" تنظّم معرض "اكتشف الحياة" في مطار الملك فهد بالدمام

تنظم وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، ممثلة بفرعها في المنطقة الشرقية، بالتعاون مع جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالخُبر – هداية، معرض "اكتشف الحياة" بالتزامن مع فعاليات كأس العالم 2022م في دولة قطر الشقيقة، والذي يستمر حتى 25 ديسمبر، في صالة قدوم المسافرين في مطار الملك فهد الدولي بالدمام.
ويستهدف المعرض السياح القادمين للمملكة لحضور فعاليات كأس العالم 2022م المقامة في دولة قطر الشقيقة، ودعوتهم للدين الإسلامي بأحدث وسائل التقنية، والتعريف بتعاليم هذا الدين الحنيف، وإبراز حقيقة وجمال دين الإسلام، ومحو الصورة الخاطئة عن الإسلام والمسلمين، ويقدم المعرض هدايا للزوّار القادمين، وتقديم المعلومات لهم بعدة لغات معتمدة.
تأتي إقامة هذا المعرض ضمن مناشط وأعمال وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد لإطلاع الزائرين على الرسالة السامية التي تقوم بها المملكة في نشر الإسلام الوسطي المعتدل ونشر ثقافة التسامح ونبذ الغلو والتطرف، والتعريف بجهودها العظيمة التي تبذلها في خدمة القرآن الكريم.