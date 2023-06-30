"أريام السالمي" تحقق العلامة الكاملة في القدرات والتحصيلي بالطائف

وبهذه المناسبة أبدت الطالبة "أريام" عبر "سبق" سعادتها بما حققته من تميز بعد حصولها على الدرجات العلمية كاملةً في اختباري القدرات والتحصيلي ، وأن ذلك يزيدها طموحًا وحافزًا لتحقيق المزيد من التميز مستقبلًا بعد أن حققت رغبتها في أن تلتحق بتخصص "طب بشري" كشقيقتها التي سبقتها في ذلك.