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"أريام السالمي" تحقق العلامة الكاملة في القدرات والتحصيلي بالطائف

احتفلت أُسرة الطالبة "أريام بنت محمد عيضه السالمي" من الثانوية العشرين بالطائف ، بتحقيقها تميزًا نتائجيًّا جديدًا؛ إذ حصلت على الدرجة الكاملة في اختبار القدرات ١٠٠٪؜ ، والدرجة الكاملة في اختبار التحصيلي ١٠٠٪؜ لهذا العام 1444هـ .

وبهذه المناسبة أبدت الطالبة "أريام" عبر "سبق" سعادتها بما حققته من تميز بعد حصولها على الدرجات العلمية كاملةً في اختباري القدرات والتحصيلي ، وأن ذلك يزيدها طموحًا وحافزًا لتحقيق المزيد من التميز مستقبلًا بعد أن حققت رغبتها في أن تلتحق بتخصص "طب بشري" كشقيقتها التي سبقتها في ذلك.

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صحيفة سبق الالكترونية
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