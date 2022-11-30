جدة.. "أكاديمية سلطان لعلوم الطيران" تُنظِّم ركنًا توعويًّا عن السكري

نظَّمت اليوم الأربعاء أكاديمية الأمير سلطان لعلوم الطيران، بالتعاون مع مجمع الملك عبدالله الطبي بجدة، ركنًا توعويًّا عن مرض السكري وطُرق الوقاية منه بمقر الأكاديمية؛ وذلك بهدف تفعيل الشراكة المجتمعية، وزيادة الوعي بخطورة هذا المرض على بقية أجزاء الجسم.
ولا يقتصر العلاج على التشخيص، ولكن الوقاية من هذا المرض لها دور كبير، وذلك من خلال عمل الفحوصات الدورية، والتغذية الصحية، وممارسة الرياضة البدنية.
وأعرب المدير العام للأكاديمية، الكابتن إسماعيل بن سلمان الكشي، عن شكره وتقديره لمجمع الملك عبدالله الطبي وطاقمه الطبي المشارك في هذه الفعالية، ممثلاً في المدير العام لمجمع الملك عبدالله الطبي خالد بن وصل الله الثمالي، ومدير إدارة التثقيف الصحي الدكتور نايف بن مسفر الزايدي.
من جانبه، أشار المهندس سعد بن دخيل الله الجعيد، مدير أداء الطائرات ومنسق الشراكة المجتمعية واستشاري التسويق، إلى أن الأكاديمية نجحت -بفضل الله- في تفعيل الشراكة المجتمعية مع جهات عدة، منها حملة التبرع بالدم مشاركةً مع مستشفى الملك فيصل التخصصي، وحملة التوعية بأضرار التدخين والمخدرات مشاركةً مع جمعية كفى.. وفعَّلت الشراكة المجتمعية مع ذوي الإعاقة، ومن لهم علاقة بهذا الشأن، من خلال برامج تعليمية تدريبية ترفيهية، منها جمعية ساند لسرطان الأطفال، وجمعية متلازمة النجاح داون، ومركز الملك عبدالله لذوي الإعاقة وفئة الأطفال الصم والبكم، ومدارس دور الأيتام، وبالمشاركة مع الفتيات الصماوات.
وأضاف بأن الأكاديمية استقبلت أحد الطلاب الجامعيين في التدريب الصيفي، ولم يجد صعوبة في التنقل بين أقسام الأكاديمية ومبانيها؛ لتجهيزها بكل ما يخدم هذه الفئة الغالية من ذوي الإعاقة.
وشهدت جميع الفعاليات المقامة في أكاديمية الأمير سلطان لعلوم الطيران تفاعلاً من الحضور من الزوَّار ومنسوبي الأكاديمية وضيوفها من المتدربين.