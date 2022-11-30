جدة.. "أكاديمية سلطان لعلوم الطيران" تُنظِّم ركنًا توعويًّا عن السكري

من جانبه، أشار المهندس سعد بن دخيل الله الجعيد، مدير أداء الطائرات ومنسق الشراكة المجتمعية واستشاري التسويق، إلى أن الأكاديمية نجحت -بفضل الله- في تفعيل الشراكة المجتمعية مع جهات عدة، منها حملة التبرع بالدم مشاركةً مع مستشفى الملك فيصل التخصصي، وحملة التوعية بأضرار التدخين والمخدرات مشاركةً مع جمعية كفى.. وفعَّلت الشراكة المجتمعية مع ذوي الإعاقة، ومن لهم علاقة بهذا الشأن، من خلال برامج تعليمية تدريبية ترفيهية، منها جمعية ساند لسرطان الأطفال، وجمعية متلازمة النجاح داون، ومركز الملك عبدالله لذوي الإعاقة وفئة الأطفال الصم والبكم، ومدارس دور الأيتام، وبالمشاركة مع الفتيات الصماوات.