تعليم الطائف يستهدف تدريب "600" طالب ببرنامج "أصدقاء STEM"

ويستهدف البرنامج خلال هذا الفصل "600" طالب وطالبة؛ لتحفيز تحقيق أعلى مستوى من التفكير الناقد ومهارة حلّ المشكلات؛ حيث يقام في البرنامج ورش تدريبية بمنهجية "STEM" ثابتة أو متنقلة في المجالات العلمية المختلفة؛ كالروبورت، والفضاء، وعلوم الطيران، والعلوم الحيوية، وعلوم البيئة، والفيزياء، والصناعات الكيميائية، وتقنية النانو، والرياضيات، والهندسة، والحاسب الآلي، وتقنية المعلومات، والإلكترونيات والاتصالات.