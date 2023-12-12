تعليم الطائف يستهدف تدريب "600" طالب ببرنامج "أصدقاء STEM"

انطلق اليوم برنامج "أصدقاء STEM" بمركز الطائف العلمي، والذي يهدف إلى تدريب الطلاب والطالبات الذين لديهم ميول علمية، باستخدام منهجية "STEM" التكاملية من خلال عدة مسارات علمية متخصصة.
ويستهدف البرنامج خلال هذا الفصل "600" طالب وطالبة؛ لتحفيز تحقيق أعلى مستوى من التفكير الناقد ومهارة حلّ المشكلات؛ حيث يقام في البرنامج ورش تدريبية بمنهجية "STEM" ثابتة أو متنقلة في المجالات العلمية المختلفة؛ كالروبورت، والفضاء، وعلوم الطيران، والعلوم الحيوية، وعلوم البيئة، والفيزياء، والصناعات الكيميائية، وتقنية النانو، والرياضيات، والهندسة، والحاسب الآلي، وتقنية المعلومات، والإلكترونيات والاتصالات.
ويهدف البرنامج إلى تعزيز الاتجاه الإيجابي نحو العلوم، والرياضيات، والتقنية، والهندسة؛ من خلال تطوير أساليب وممارسات التعليم، والتعلم باتجاه التطبيقات العملية، وكذلك نشر الثقافة العلمية، وتنمية التفكير والخيال والإبداع والفضول العلمي.
من جانبٍ آخر اختتمت اليوم بطولة أبطال مكاتب التعليم للمرحلة الثانوية، والتي تأتي ضمن مشروع المسابقات الرياضية، بتتويج ثانوية الطائف بكأس المركز الأول لكرة القدم، وثانوية الشافي بكأس المركز الأول لكرة الطاولة، وثانوية المعالي بكأس المركز الأول للريشة الطائرة، بحضور عدد من الطلاب ومديري المدارس المكاتب والمدارس المشاركة في البطولة.
وفي السياق تأهّل "45" طالبًا من أكثر من "65" مدرسة، و"120" طالبة من "120" مدرسة ثانوية "حكومي، أهلي وعالمي" للمرحلة الثانية من أولمبياد التاريخ.