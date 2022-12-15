"بِر عفيف" توقّع اتفاقية مع "سدايا" للاستفادة من خدمات "إحسان"

وقّعت ‫جمعية البر الخيرية بعفيف، اليوم، اتفاقية تعاون مشترك مع الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا)؛ بهدف تسجيل مشاريع وبرامج الجمعية لدى منظومة الهيئة الوطنية (إحسان)؛ لتيسير آلية التبرع والانتفاع من خدمات الجمعية، للمتبرعين والمستفيدين على حدٍ سواء.