"بِر عفيف" توقّع اتفاقية مع "سدايا" للاستفادة من خدمات "إحسان"

وقّعت جمعية البر الخيرية بعفيف، اليوم، اتفاقية تعاون مشترك مع الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا)؛ بهدف تسجيل مشاريع وبرامج الجمعية لدى منظومة الهيئة الوطنية (إحسان)؛ لتيسير آلية التبرع والانتفاع من خدمات الجمعية، للمتبرعين والمستفيدين على حدٍ سواء.
وتضمّنت الاتفاقية تمكين الجمعية من رفع مشاريعها الخيرية عبر منصة إحسان للتبرعات، على أن تقوم المنصة بتسويقها.
وجرى توقيع الاتفاقية في مقر الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي بمدينة الرياض، حيث مثّل "بر عفيف" رئيس مجلس الإدارة سعود سعد صالح المرشدي، بينما مثّل الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي لمنظومة إحسان للعمل الخيري ابراهيم عبدالله الحسيني.