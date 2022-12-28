"الندوة العالمية" تشيّد مركزًا تعليميًّا للأيتام في العراق

ويأتي هذا المركز ضمن الجهود التي تبذلها الندوة العالمية في مساعدة هذه الشريحة المجتمعية التي تحتاج الرعاية والاهتمام؛ حتى تضمن مستقبلًا كريمًا وتكون نماذج صالحة واعدة تخدم المجتمعات وتفيد الأوطان.