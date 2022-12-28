"الندوة العالمية" تشيّد مركزًا تعليميًّا للأيتام في العراق

شرعت الندوة العالمية للشباب الإسلامي في بناء وتشييد "مركز الندوة التعليمي للأيتام" في محافظة صلاح الدين بالعراق، تحت إشراف رابطة كافل اليتيم، وتنفيذ شركة نبراس الخير للمقاولات العامة.
ويضم المركز "8" فصول دراسية وغرف الإدارة والاجتماعات والقاعات؛ ليسهم في تقديم الرعاية اللازمة لشريحة الأيتام وتأهيلهم بما يكفل لهم التفوق الدراسي والعناية بهم في مختلف المناحي النفسية والصحية والتوعوية.
ويأتي هذا المركز ضمن الجهود التي تبذلها الندوة العالمية في مساعدة هذه الشريحة المجتمعية التي تحتاج الرعاية والاهتمام؛ حتى تضمن مستقبلًا كريمًا وتكون نماذج صالحة واعدة تخدم المجتمعات وتفيد الأوطان.
وفي هذا الإطار نوه أهالي المنطقة إلى جهود المملكة حكومة وشعبًا في دعم مبادراتها الإنسانية الخاصة بالأيتام، وبذلها السخي لكل ما يوفّر لهم حياة كريمة ويمنحهم فرصة لتحقيق أحلامهم وطموحاتهم.