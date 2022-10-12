توقيع مذكرة تفاهم لتطوير القدرات البحثية في مجال السياسات الصحية بجامعة الملك سعود

ومن شأن هذه الشراكة التي تجمع بين مؤسستين من القطاعين العام والخاص، دعم الخطط الاستراتيجية لحكومة المملكة العربية السعودية الرامية للتحول بالاقتصاد الوطني إلى نموذج أكثر تنوعًا، وحفز مسار التنمية الاقتصادية الشاملة، وهو ما يندرج في إطار أهداف رؤية السعودية 2030. كما ستدعم مذكرة التفاهم برنامج تحول القطاع الصحي ضمن الرؤية، والذي يهدف إلى تحسين وإعادة هيكلة قطاع الرعاية الصحية وتعزيز خدماته، وصولًا إلى نموذج شامل وفعال ومتكامل، تزامنًا مع الارتقاء بمعايير الرعاية في مختلف أرجاء المملكة.