35 حالة ولادة بمجمع الملك فيصل الطبي بالطائف خلال 24 ساعة

باشرت غرفة العمليات ببرج النساء والولادة في الطائف، الخميس الماضي، 35 حالة ولادة، خلال 24 ساعة، تضمّنت 19 حالة ولادة طبيعية، و16 أخرى "قيصرية".
ويعدُّ هذا الرقم الأعلى منذ افتتاح برج النساء والولادة في الطائف العام 2017.
يذكر أن برج النساء للولادة بالطائف سعته 300 سرير، بالإضافة لـ92 سرير عناية مركزة لحديثي الولادة.
ويعدُّ من أكبر المستشفيات في السعة السريرية بالمملكة، وهو المستشفى المرجعي الوحيد بمحافظة الطائف، ويقدم كذلك خدمات تخصصية في: العقم وتأخر الإنجاب، وطب الأجنّة، وجراحة الأورام النسائية.