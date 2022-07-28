35 حالة ولادة بمجمع الملك فيصل الطبي بالطائف خلال 24 ساعة

ويعدُّ من أكبر المستشفيات في السعة السريرية بالمملكة، وهو المستشفى المرجعي الوحيد بمحافظة الطائف، ويقدم كذلك خدمات تخصصية في: العقم وتأخر الإنجاب، وطب الأجنّة، وجراحة الأورام النسائية.