"تعليم شقراء" تستكمل استعداداتها للاحتفاء باليوم الوطني.. وفعاليات المدارس تستمر أسبوعًا

أكملت إدارة تعليم شقراء الاستعدادات للاحتفاء باليوم الوطني 92 ، إذ سيشارك جميع الطلاب والطالبات في مختلف مراحل التعليم بالاحتفاء بذكرى اليوم الوطني الذي يصادف يوم الجمعة الموافق 27 /2 / 1444هـ ذكرى توحيد المملكة على يد المؤسس الملك عبدالعزيز طيب الله ثراه.
وستُقام فعاليات الاحتفاء باليوم الوطني في جميع مدارس البنين والبنات أسبوعًا كاملًا، حيث تبدأ يوم الأحد القادم وتستمر حتى يوم الخميس من أجل تعزيز حب الوطن في نفوس الناشئة وغرس الطاعة والولاء لولاة الأمر لدى الطلاب والطالبات والحفاظ على مقدرات الوطن.
وستُقيم إدارة التعليم حفلاً كرنفاليًا الساعة العاشرة من صباح يوم الأربعاء القادم في مسرح الإدارة، ووجّه مدير التعليم الدعوات لحضور الاحتفال الذي سيشتمل على العديد من البرامج الوطنية، والفعاليات والمناشط التراثية، إضافة إلى معرض الرسوم الوطنية، والأعمال الفنية.
وفي مساء اليوم نفسه ستقيم الشؤون التعليمية بنات حفلاً على مسرح إدارة التعليم يبدأ من الساعة الـ 6:45م ويستمر حتى الساعة التاسعة مساء، وسيتخلل الحفل أوبريت وأناشيد وطنية، وعروض مرئية، وألعاب ورقصات شعبية بملابس تراثية، وبرامج ومناشط متنوعة يشارك فيها طالبات المدارس، وطلاب وطالبات صفوف الطفولة المبكرة.
وتحظى احتفالات وفعاليات اليوم الوطني بمتابعة مدير التعليم الدكتور إبراهيم الحسن ومساعده للشؤون المدرسية الدكتور عادل الزايدي، ومساعده للشؤون التعليمية بنين الدكتور عبيد الحمادي ومساعده للشؤون التعليمية بنات سهام حمد الشعلان، وقيادات التعليم كافة.