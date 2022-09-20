"تعليم شقراء" تستكمل استعداداتها للاحتفاء باليوم الوطني.. وفعاليات المدارس تستمر أسبوعًا

وستُقام فعاليات الاحتفاء باليوم الوطني في جميع مدارس البنين والبنات أسبوعًا كاملًا، حيث تبدأ يوم الأحد القادم وتستمر حتى يوم الخميس من أجل تعزيز حب الوطن في نفوس الناشئة وغرس الطاعة والولاء لولاة الأمر لدى الطلاب والطالبات والحفاظ على مقدرات الوطن.