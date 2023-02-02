"إنسان" تستعرض تجربتها في الشراكات بملتقى المسؤولية الاجتماعية 2023

وأكد محمد بن سعد المحارب حرص جمعية "إنسان" على تنمية الشراكات، وفتح آفاق للتعاون مع مختلف الجهات، سعيًا منها لتحقيق التكامل بين الجمعية ومختلف القطاعات، وتماشيًا مع رؤية 2030، والإسهام في تحقيق الاستدامة المالية، وإتاحة الفرصة للمنشآت الوطنية للمشاركة في المسؤولية الاجتماعية. ومما لا شك فيه أن الشراكات بين القطاع غير الربحي والقطاع الخاص ينعكس أثرها على تحسين جودة حياة المستفيدين، ويُسهم في تمكين الأيتام وإطلاق طاقاتهم وقدراتهم.