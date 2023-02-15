"غرفة جدة" تطلق "بسطة ماركت 7" لدعم رواد ورائدات الأعمال.. الجمعة المقبل

أكملت "غرفة جدة" كافة استعداداتها لإطلاق مشروع "بسطة ماركت" في نسخته السابعة بعد غد الجمعة شمال مركز جدة الدولي للمنتديات والفعاليات التابع للغرفة؛ بالتعاون مع محافظة جدة، وأمانة محافظة جدة، وبنك التنمية الاجتماعية، ويستمر حتى 4 مارس المقبل.
يأتي ذلك وسط توقعات بأن يحقق "بسطة ماركت" هذا العام رقمًا قياسيًّا بعد أن روعيت خلاله عناصر التنوع في تقديم فعالياته لاستقطاب مرتاديه من مختلف شرائح المجتمع، وإدخال الفرح والسرور إلى نفوسهم.
ويستهدف هذا التجمع التسويقي الكبير رواد ورائدات الأعمال وأصحاب المنشآت الصغيرة والناشئة، والمبادرين، والأسر المنتجة لتسويق منتجاتهم، وإتاحة الفرصة للمجتمع والشركات وأصحاب الأعمال للتعرف مباشرة على المبادرين ومنتجات هذه الشريحة واستثمارها، إلى جانب المساهمة في تطوير مهارات العارضين التجارية بصورة احترافية وفي موقع واحد ومنصة تسويقية موسمية، وإيجاد بيئة متنوعة للتجارة والترفيه لكافة أفراد المجتمع.
ويشتمل المشروع، الذي يأتي بالشراكة مع محافظة رابغ، وبلدية محافظة رابغ، على أكثر من 140 جناحًا، ومواقع متخصصة في تقديم الأطعمة ومختلف المشروبات؛ مما يبرهن على مكانة جدة عبر تبني مثل هذه المشروعات على خارطة الاقتصاد والسياحة؛ وذلك بالاستفادة من الخبرات، وتعظيم الممكنات، وإتاحتها أمام الرواد والمبادرين والأسر المنتجة، وإيجاد روح المنافسة، وإتاحة الفرصة للوظائف الموسمية، وإيجاد فرص استثمارية تناسب فئات المجتمع كافة، ودمج التسوق والتجارة والترفيه، من خلال تكريس وإحياء الأسواق الأسبوعية التي تشتهر بها محافظات ومناطق المملكة.
ويحفز المشروع الإقبال على العمل التجاري، وبالأخص دعم تسويق واستثمار المنتج السعودي بجميع صوره وأشكاله، واستشراف مجالات العمل ونواحي التكسب المختلفة، ويساهم في خفض مستوى البطالة في المجتمع وتعزيز ثقافة العمل الحر.
ويتزامن تنفيذه مع ما تتميز به مدينة جدة من عناصر جذب سياحية واقتصادية واستثمارية.
وتحتضن "بسطة ماركت"، للمرة الأولى، ذوي الاحتياجات الخاصة "مجانًا"؛ وذلك دعمًا لهذه الفئة الغالية من المجتمع.
يُذكر أن "بسطة ماركت" حقق في نسخه السابقة مشاركة 2.039 مشروعًا، و591.360 زائرًا؛ بمتوسط عدد الحضور 10.000 زائر يوميًّا، واستهداف 3.500.000 زائر.