"غرفة جدة" تطلق "بسطة ماركت 7" لدعم رواد ورائدات الأعمال.. الجمعة المقبل

ويشتمل المشروع، الذي يأتي بالشراكة مع محافظة رابغ، وبلدية محافظة رابغ، على أكثر من 140 جناحًا، ومواقع متخصصة في تقديم الأطعمة ومختلف المشروبات؛ مما يبرهن على مكانة جدة عبر تبني مثل هذه المشروعات على خارطة الاقتصاد والسياحة؛ وذلك بالاستفادة من الخبرات، وتعظيم الممكنات، وإتاحتها أمام الرواد والمبادرين والأسر المنتجة، وإيجاد روح المنافسة، وإتاحة الفرصة للوظائف الموسمية، وإيجاد فرص استثمارية تناسب فئات المجتمع كافة، ودمج التسوق والتجارة والترفيه، من خلال تكريس وإحياء الأسواق الأسبوعية التي تشتهر بها محافظات ومناطق المملكة.