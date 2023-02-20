"محافظ الزلفي" يلتقي أعضاء "اللجنة الثقافية" ويطّلع على برامجها وخططها المستقبلية

يُذكر أن اللجنة الثقافية بالمحافظة التابعة للنادي الأدبي بمنطقة الرياض تُعنى بالثقافة والأدب والفنون الأدائية، ويتكون مجلس إدارتها من سليمان بن تركي العصيمي رئيسًا، وعبدالرحمن بن عطالله الخضيري نائبًا للرئيس، وعضوية كل من: ناصر بن محمد الحميدي، وخالد بن أحمد المسعود، ومحمد بن سليمان الملاء.