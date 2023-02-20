"محافظ الزلفي" يلتقي أعضاء "اللجنة الثقافية" ويطّلع على برامجها وخططها المستقبلية

استقبل محافظ الزلفي مسفر بن غالب العتيبي بمكتبه، رئيس مجلس إدارة اللجنة الثقافية بالمحافظة سليمان بن تركي العصيمي يرافقه عدد من أعضائها.
وقدّم العصيمي -خلال اللقاء- شرحًا لأهداف اللجنة الثقافية وخططها وبرامجها المستقبلية، التي تهدف إلى إبراز الجانب الثقافي والفني والتاريخي للمحافظة، وتبني المواهب الشابة الأدبية والفنية من الجنسين.
وأعرب العصيمي عن شكره وتقديره لمحافظ الزلفي على دعمه ودوره في تأسيس اللجنة الثقافية، وإيمانه الكبير بأهمية دور الثقافة والفنون في التنمية، وتحقيق مقاصد جودة الحياة استرشادًا برؤية المملكة 2030م.
يُذكر أن اللجنة الثقافية بالمحافظة التابعة للنادي الأدبي بمنطقة الرياض تُعنى بالثقافة والأدب والفنون الأدائية، ويتكون مجلس إدارتها من سليمان بن تركي العصيمي رئيسًا، وعبدالرحمن بن عطالله الخضيري نائبًا للرئيس، وعضوية كل من: ناصر بن محمد الحميدي، وخالد بن أحمد المسعود، ومحمد بن سليمان الملاء.