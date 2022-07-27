"بيئة الطائف" تواصل تقديم الخدمات البيطرية بمهرجان ولي العهد للهجن

أوضح مدير مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة الطائف، المهندس هاني بن عبدالرحمن القاضي، أن الوزارة جنَّدت خدمات الفحص البيطري والعلاج للإبل المشاركة في المهرجان من خلال خمس عيادات بيطرية متنقلة، وأربع فرق لمكافحة نواقل الأمراض، وست فرق بيطرية، و20 طبيبًا ومساعدًا بيطريًّا، لتقديم الخدمات البيطرية للمشاركين بمهرجان ولي العهد للهجن بميدان الطائف.