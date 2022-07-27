"بيئة الطائف" تواصل تقديم الخدمات البيطرية بمهرجان ولي العهد للهجن

أوضح مدير مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة الطائف، المهندس هاني بن عبدالرحمن القاضي، أن الوزارة جنَّدت خدمات الفحص البيطري والعلاج للإبل المشاركة في المهرجان من خلال خمس عيادات بيطرية متنقلة، وأربع فرق لمكافحة نواقل الأمراض، وست فرق بيطرية، و20 طبيبًا ومساعدًا بيطريًّا، لتقديم الخدمات البيطرية للمشاركين بمهرجان ولي العهد للهجن بميدان الطائف.
وأكد "القاضي" أن جهود مكتب الوزارة بالطائف مستمرة تحت إشراف ومتابعة فرع الوزارة بمنطقة مكة المكرمة؛ وذلك لتحقيق الأهداف المرجوة كافة لخدمة أصحاب الإبل المشاركين، والحرص على استمرارية الإبل بميادين المنافسة.
فيما عقدت وحدة الثروة الحيوانية بقسم الزراعة في مكتب الوزارة بمحافظة الطائف اليوم اجتماعًا لمتابعة سير الأعمال البيطرية المقدمة في مهرجان ولي العهد للهجن 2022.
من جانبه بيّن مدير إدارة الزراعة بمكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة الطائف وائل بن داخل السعدي أن من أبرز جهود وزارة البيئة والمياه والزراعة المبذولة في مهرجان ولي العهد متابعة أشواط السباق كافة بواسطة العيادات البيطرية المتنقلة بهدف التدخل السريع حال حدوث الإصابات -لا قدر الله-، وتكثيف عمليات الرش الأرضي داخل وخارج ميدان السباق لمكافحة نواقل الأمراض، وكذلك مباشرة الحالات المرضية للإبل، وتقديم الفحص البيطري والعلاج اللازم، إضافة إلى إرشاد وتوعية مُلاك الإبل بالأمراض المعدية، وكيفية التعامل معها.