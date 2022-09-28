"السيف" مهنئاً ولي العهد بتوليه رئاسة الوزراء.. استمراراً للنهضة التنموية الشاملة

وقال "السيف" إن القرار الملكي الذي أصدره خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ـ حفظه الله، يأتي انطلاقاً من رؤية حكيمة وثاقبة وقرار سديد، واستمراراً للنهضة التنموية الشاملة التي تشهدها المملكة في كافة القطاعات وعلى كل المستويات، مما جعلها تتبوأ الصدارة في العديد من المجالات على الصعيدين المحلي والدولي، وسارت التنمية بخطى متنامية خلال فترة قياسية، والعمل وفق ما تضمنته محاور رؤية 2030 في ظل اهتمام عرابها سمو ولي العهد حفظه الله ورعاه، حيث حققت المملكة العديد من الإنجازات النوعية، ودفع عجلة التطوير قدماً مما انعكس أثره على الوطن والمجتمع وإرساء خطط التنمية المستدامة لأبناء هذا الوطن المعطاء وللأجيال القادمة.