توقيع مذكرة تفاهم بين "شؤون الأسرة" و"السعودي للثقافة الرياضية"

تأتي هذه المذكرة ترسيخًا لمنهجية التكامل التي يعمل بها مجلس شؤون الأسرة مع كل القطاعات وعلى رأسها القطاع الحكومي؛ تحقيقًا لمستهدفاته في تحسين جودة حياة الأسرة، بما يتواءم مع رؤية السعودية 2030 وأهداف التنمية المستدامة.