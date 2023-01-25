توقيع مذكرة تفاهم بين "شؤون الأسرة" و"السعودي للثقافة الرياضية"

وقّع مجلس شؤون الأسرة، اليوم الأربعاء، مذكرة تفاهم مع الاتحاد السعودي للثقافة الرياضية؛ لتحقيق مستهدفات الجهتين في التوعية والتثقيف.
ومثّل مجلس شؤون الأسرة في توقيع المذكرة الأمين العام المكلّف هيلة بنت محمد المكيرش، في حين مثّل الاتحاد رئيس الاتحاد السعودي للثقافة الرياضية د. أ. سليمان بن عمر الجلعود.
وتهدف المذكرة إلى تعزيز علاقة تكاملية تستند على مبدأ مشاركة المعلومات التثقيفية وإجراء الدراسات العلمية لبناء مبادرات توعوية تُسهم في رفع مستوى الوعي والثقافة في المجال الرياضي لدى الفئات المستهدفة.
كما تتضمّن المذكرة تنظيم المسابقات الرياضية التأهيلية، وتقديم الدورات التدريبية للكوادر البشرية، ونصّت على صلاحية إضافة مجالات تعاون مستحدثة حسب ما يستجد من الموضوعات ذات العلاقة بعد موافقة كل من الطرفين.
تأتي هذه المذكرة ترسيخًا لمنهجية التكامل التي يعمل بها مجلس شؤون الأسرة مع كل القطاعات وعلى رأسها القطاع الحكومي؛ تحقيقًا لمستهدفاته في تحسين جودة حياة الأسرة، بما يتواءم مع رؤية السعودية 2030 وأهداف التنمية المستدامة.