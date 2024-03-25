مدير تعليم جازان يشارك الطلاب الموهوبين والموهوبات الإفطار الرمضاني السنوي

وشارك المدير العام للتعليم بمنطقة جازان ملهي بن حسن عقدي أبناءه وبناته الطلبة الإفطار الرمضاني منوهًا بما حققوا من منجزات عظيمة، رفعوا من خلالها راية الوطن خفاقة، وهي ترجمة حقيقية لما توليه القيادة الرشيدة من دعم واهتمام لقطاع التعليم بالمنطقة، ومتابعة من أمير المنطقة وسمو نائبه ومعالي وزير التعليم؛ وهو ما أسهم في تميُّز أبناء وبنات منطقة جازان في حصد العديد من المنجزات والجوائز المحلية والإقليمية والدولية. معربًا عن سعادته البالغة بهذه المناسبة التي تجسد مفاهيم هذا الشهر، وتترجم روح التكافل والتراحم الذي يعد من أهم عناوين شهر رمضان المبارك.