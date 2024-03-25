مدير تعليم جازان يشارك الطلاب الموهوبين والموهوبات الإفطار الرمضاني السنوي

نظَّمت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة جازان مأدبة الإفطار الرمضاني السنوي ضمن برنامج المواطنة والحياة مستهدفًا منسوبي ومنسوبات التعليم، والطلاب الموهوبين الذين حققوا منجزات على المستوى الوطني والإقليمي والدولي، وذلك في فندق النوفوتيل بمدينة جيزان.
وشارك المدير العام للتعليم بمنطقة جازان ملهي بن حسن عقدي أبناءه وبناته الطلبة الإفطار الرمضاني منوهًا بما حققوا من منجزات عظيمة، رفعوا من خلالها راية الوطن خفاقة، وهي ترجمة حقيقية لما توليه القيادة الرشيدة من دعم واهتمام لقطاع التعليم بالمنطقة، ومتابعة من أمير المنطقة وسمو نائبه ومعالي وزير التعليم؛ وهو ما أسهم في تميُّز أبناء وبنات منطقة جازان في حصد العديد من المنجزات والجوائز المحلية والإقليمية والدولية. معربًا عن سعادته البالغة بهذه المناسبة التي تجسد مفاهيم هذا الشهر، وتترجم روح التكافل والتراحم الذي يعد من أهم عناوين شهر رمضان المبارك.
وأكد "عقدي" حرص الإدارة العامة للتعليم بالمنطقة على إقامة هذه البرامج التي تهدف إلى تعزيز التواصل والترابط الاجتماعي بين منسوبي ومنسوبات الإدارة، وتمكين أواصر المحبة والألفة والتعاون، وزيادة التقارب والتعارف فيما بينهم خارج أوقات العمل الرسمية.