طرق تتزيّن وفعاليات تتهيّأ.. بلديات محافظات القصيم جاهزة للاحتفاء بيوم الوطن

وتشهد المحافظاتُ على مدار يومين احتفالات في مواقع مختلفة، تبدأ عند الساعة "6.30 مساء"، وتضمّ العرضة السعودية، وأوبريتًا، وفنونًا تشكيلية لمرسم "ريشة وطن"، بالإضافة إلى مسرح الطفل.