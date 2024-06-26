رئيس جامعة الملك خالد المكلف يُكرّم المتطوعين في خدمة الحجاج

كرّم رئيس جامعة الملك خالد المكلف الدكتور سعد بن محمد بن دعجم، صباح اليوم الأربعاء، في حفل بمركز الأعمال بالمدينة الجامعية بالفرعاء، أساتذة وموظفي وطلاب الجامعة من المشاركين في الأعمال الإنسانية الدولية وخدمة حجاج 1445هـ.
وشمل التكريم المشاركين في البرامج التطوعية الدولية، تحت إشراف مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، بالإضافة إلى 90 طالبًا متطوعًا من مختلف كليات الجامعة شاركوا في خدمة الحجاج خلال موسم حج هذا العام 1445هـ.
جاء ذلك تحت إشراف الإدارة العامة للتطوع والشراكة المجتمعية بوكالة الجامعة للأعمال والشراكة المجتمعية.
وفي كلمته خلال الحفل، أكد وكيل الجامعة للأعمال والشراكة المجتمعية الأستاذ الدكتور عبداللطيف بن إبراهيم الحديثي، أهمية هذا التكريم، قائلًا: "نحن اليوم هنا لتكريم نخبة من أساتذة وموظفي وطلاب الجامعة الذين قدموا جهودًا مميزة ضمن منظومة العمل التطوعي في الجامعة".
وقال: "شارك أساتذة من كلية الطب في البرامج التطوعية الدولية تحت إشراف مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في مجالات طب الأطفال والعناية المركزة والجراحة العامة وجراحة المخ والأعصاب وجراحات التجميل.
كما نكرّم نخبة من طلاب الجامعة الذين بذلوا جهودًا كبيرة في حج هذا العام في مجالات الرعاية الصحية، والترجمة، وتنظيم الحشود، وإرشاد الحجاج".
وأكد "الحديثي" على روح العطاء والقيم الإنسانية النبيلة المتأصلة في أبناء هذه الدولة المباركة قيادة وحكومة وشعبًا، مشيرًا إلى الجهود الملموسة التي تبذلها المملكة في خدمة الإنسانية والإسلام والمسلمين، وخدمة زوار الحرمين الشريفين وضيوف الرحمن.