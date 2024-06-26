رئيس جامعة الملك خالد المكلف يُكرّم المتطوعين في خدمة الحجاج

وفي كلمته خلال الحفل، أكد وكيل الجامعة للأعمال والشراكة المجتمعية الأستاذ الدكتور عبداللطيف بن إبراهيم الحديثي، أهمية هذا التكريم، قائلًا: "نحن اليوم هنا لتكريم نخبة من أساتذة وموظفي وطلاب الجامعة الذين قدموا جهودًا مميزة ضمن منظومة العمل التطوعي في الجامعة".