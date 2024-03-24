الطائف.. جهود مكثفة للبلديات الفرعية لتعزيز امتثال المرافق التجارية للاشتراطات الصحية

عززت أمانة الطائف جهودها الرقابية من خلال تنفيذ جولات رقابية متواصلة على مدار اليوم؛ للتأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية في المرافق التجاري والغذائية والأنشطة ذات العلاقة بالمستهلك، وتنفذ فرق الرقابة بالبلديات الفرعية والإدارات الإشرافية 5000 جولة رقابية خلال أسبوع، شملت مرافق تجارية وغذائية ومستودعات وأماكن التحضير والتجهيز بالمطاعم والمطابخ ومنافذ بيع اللحوم والمخابز.
وتهدف هذه الجولات إلى رفع جودة الخدمات المقدمة وضمان مطابقتها للاشتراطات الصحية، بالإضافة إلى التأكد من توفر التراخيص النظامية لمزاولة الأنشطة والشهادات الصحية للعاملين في الأنشطة ذات العلاقة بالمستهلك، وتعزيز امتثال المرافق التجارية للأنظمة البلدية.
وأكدت الأمانة أن فرق الرقابة البلدية تعمل على جدول زمني متنوع يغطي أوقاتًا مختلفة؛ بهدف تفقّد أكبر قدر ممكن من المحالّ والأسواق، وترفع هذه الجولات الرقابية مستوى تعزيز الصحة العامة وسلامة المستهلكين، وتأكيد أهمية تحسين مستوى النظافة والجودة في المرافق التجارية.
وأشارت الأمانة إلى أنه تم إغلاق مرافق تجارية مخالفة لعدم الامتثال للتعليمات البلدية وعدم تطبيق الاشتراطات الصحية، وتكرار المخالفات والتجاوزات الموجبة للإغلاق لحين تصحيح الملاحظات، وتأتي هذه الإجراءات في سبيل ضمان سلامة وصحة المستهلكين.