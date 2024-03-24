الطائف.. جهود مكثفة للبلديات الفرعية لتعزيز امتثال المرافق التجارية للاشتراطات الصحية

وأشارت الأمانة إلى أنه تم إغلاق مرافق تجارية مخالفة لعدم الامتثال للتعليمات البلدية وعدم تطبيق الاشتراطات الصحية، وتكرار المخالفات والتجاوزات الموجبة للإغلاق لحين تصحيح الملاحظات، وتأتي هذه الإجراءات في سبيل ضمان سلامة وصحة المستهلكين.