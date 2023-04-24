محافظ شقراء يرعى حفل الأهالي بمناسبة عيد الفطر المبارك

رعى محافظ شقراء عادل بن عبدالله البواردي الاحتفال الرسمي لأهالي محافظة شقراء بمناسبة عيد الفطر المبارك لعام 1444هـ، والذي أقيم في قاعة البلدية للاحتفالات والمؤتمرات.
وكان في استقبال المحافظ عند وصوله لمقر الاحتفال رئيس بلدية محافظة شقراء المكلف المهندس بندر بن مرزوق الشيباني، ومدير شرطة شقراء العقيد فيصل التركي، وعدد من مسؤولي ومديري الدوائر الحكومية وأعيان المحافظة ورجال الأعمال.
وبدأ الحفل بالنشيد الوطني، ثم تلاوة آيات من الذكر الحكيم، ثم ألقى محافظ شقراء كلمته التي رفع من خلالها باسم أهالي محافظة شقراء وجميع مراكزها وباسمه أسمى آيات التهاني والتبريكات بالعيد السعيد
كما قدم التهنئة لأهالي محافظة شقرا، سائلاً الله أن يعيده علينا وعلى وطننا الغالي أعوامًا مديدة وأن يحفظ ولاة الأمر والوطن الغالي وإلى أبطالنا جنودنا البواسل بمناسبة العيد السعيد، الذين يذودون عن وطننا بكل شجاعة واستبسال، ويقدمون أرواحهم فداء للوطن.
وقدّم شكره لرئيس بلدية محافظة شقراء واللجنة المنظمة للاحتفال ولمنسوبي البلدية على الجهود التي قدموها في تنظيم احتفال الأهالي بالعيد السعيد.
ثم ألقى الشاعر أحمد بن إبراهيم الشريم قصيدة بهذه المناسبة، تلا ذلك كلمة الأهالي ألقاها المهندس عبدالرحمن الفاضل.
بعدها بدأت العرضة السعودية التي شارك فيها المحافظ وبرفقته عدد من الأعيان والضيوف، التي تغنت كلماتها بالوطن والولاء لقادته تحت راية التوحيد.