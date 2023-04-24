محافظ شقراء يرعى حفل الأهالي بمناسبة عيد الفطر المبارك

وكان في استقبال المحافظ عند وصوله لمقر الاحتفال رئيس بلدية محافظة شقراء المكلف المهندس بندر بن مرزوق الشيباني، ومدير شرطة شقراء العقيد فيصل التركي، وعدد من مسؤولي ومديري الدوائر الحكومية وأعيان المحافظة ورجال الأعمال.