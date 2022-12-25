"مدير تعليم الرياض" يُكَرّم ٢٢ مرشحًا لجائزة حمدان بن راشد الدولية للأداء المتميز

كرّم المدير العام للتعليم بمنطقة الرياض الدكتور حسن بن محسن خرمي، ٢٢ معلمًا ومعلمةً وطالبًا وطالبةً تم ترشيحهم للمشاركة في جائزة حمدان بن راشد الدولية؛ تأهل منهم ١٦ لتمثيل الوطن للحصول على الجائزة للأداء التعليمي المتميز في دورتها ٢٥، بحضور أولياء أمور الطلاب والطالبات؛ مؤكدًا استحقاقهم لتمثيل التعليم ومنسوبيه في هذه الجائزة وسائلًا الله لهم التوفيق.
من جهتها أوضحت مديرة مركز التميز في تعليم الرياض الدكتورة رقية السنيدي، أن قائمة فئة المعلم المتميز المتأهلين للمرحلة الثانية ويمثلون المملكة في الجائزة، ضمت كلًّا من: أنس عبدالله الماجد، وجواهر محمد بن منيع، وحصة إبراهيم التمامي، وحياة محمد الشهري، ونجلاء عبدالعزيز الثميري، ونوف عرار الدوسري، ووفاء محمد الربيعان.. فيما كان تأهل كل من المعلمات: دلال ماجد الحارثي، وسارة عبدالله النفيعي، وشريفة عبدالرحمن المطيري، ووفاء خالد العنزي، للمرحلة الأولى من الجائزة على مستوى الوزارة كممثلين للإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض.
وعلى مستوى فئة الطالب المتميز كشفت الدكتورة رقية السنيدي عن تأهل كل من: ترف أحمد السعوي، وحمد مساعد الحمد، وسارة خليل الفارس، وعلي منير المعلم، وفرح عبدالله المزيني، ومشعل عصام الدريوشي، ونواف خالد الغامدي، والهنوف سليمان القزلان، وعبدالله سليمان السليمان.. فيما تأهل على مستوى إدارة التعليم الطالبتان تالا عبدالله الحربي، وريماس بسام العقيل.
يُذكر أن المشاركات تؤكد دعم مسارات الجودة في القطاع التعليمي بالرياض، وتشجيع برامج التميز والموهبة، ورعاية الموهوبين والمبتكرين، ودعم مواهبهم واستثمارها، كما أن للمشاركات الأثر الكبير في تعزيز التنافسية بين الطلاب والطالبات لتحقيق أداء استثنائي، ويعزز الالتزام السلوكي، وهو تأكيد على قدرة المعلمين والمعلمات بالإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض على تجاوز مستوى الكفايات التخصصية والمهنية الأساسية إلى مستوى عالٍ من الكفاءات الفريدة والباهرة.