"مدير تعليم الرياض" يُكَرّم ٢٢ مرشحًا لجائزة حمدان بن راشد الدولية للأداء المتميز

من جهتها أوضحت مديرة مركز التميز في تعليم الرياض الدكتورة رقية السنيدي، أن قائمة فئة المعلم المتميز المتأهلين للمرحلة الثانية ويمثلون المملكة في الجائزة، ضمت كلًّا من: أنس عبدالله الماجد، وجواهر محمد بن منيع، وحصة إبراهيم التمامي، وحياة محمد الشهري، ونجلاء عبدالعزيز الثميري، ونوف عرار الدوسري، ووفاء محمد الربيعان.. فيما كان تأهل كل من المعلمات: دلال ماجد الحارثي، وسارة عبدالله النفيعي، وشريفة عبدالرحمن المطيري، ووفاء خالد العنزي، للمرحلة الأولى من الجائزة على مستوى الوزارة كممثلين للإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض.