محافظ الطائف يشيد بدعم القيادة للنهوض بالقطاع الزراعي والبيئي

التقى محافظ الطائف الأمير سعود بن نهار، اليوم الاثنين، في مكتبه، مدير مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمحافظة المهندس هاني بن عبدالرحمن القاضي.
واستمع محافظ الطائف لشرح مفصل عن المهام والأعمال والخدمات التي يقدمها المكتب والجهات التابعة له في جميع قطاعات الوزارة البيئية والمائية والزراعية.
وأوضح المهندس "القاضي" خلال اللقاء، أهم الأنشطة والفعاليات والمبادرات والبرامج التي يعمل عليها المكتب في المحافظة والوحدات التابعة له.
فيما أشاد الأمير سعود بن نهار بدور مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمحافظة، وحث الجميع على بذل مزيد من الجهد والعطاء في كل ما يخص المحافظة على مواردنا الطبيعية البيئية منها والمائية والزراعية، منوهًا إلى دعم القيادة الحكيمة -حفظها الله- للنهوض بالقطاع الزراعي والبيئي، مؤملًا أن تتحقق الأهداف المرجوة لمستهدفات رؤية 2030.