محافظ الطائف يشيد بدعم القيادة للنهوض بالقطاع الزراعي والبيئي

فيما أشاد الأمير سعود بن نهار بدور مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمحافظة، وحث الجميع على بذل مزيد من الجهد والعطاء في كل ما يخص المحافظة على مواردنا الطبيعية البيئية منها والمائية والزراعية، منوهًا إلى دعم القيادة الحكيمة -حفظها الله- للنهوض بالقطاع الزراعي والبيئي، مؤملًا أن تتحقق الأهداف المرجوة لمستهدفات رؤية 2030.