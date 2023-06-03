هيئة تطوير محمية الإمام تركي بن عبدالله تطلق اليوم الأحد المرحلة الثالثة "اللقاءات الريادية"

تطلق هيئة تطوير محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية اليوم الأحد المرحلة الثالثة من مشروع "اللقاءات الريادية"، الذي يستهدف أصحاب المشاريع ورواد الأعمال، ويقدِّم لهم الممكنات المؤهلة والحلول التمويلية.
وتقام فعاليات المرحلة الثالثة في مدينة "قبة" بتنظيم من هيئة تطوير محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية خلال الفترة من 4 - 6 يونيو الجاري.
وأوضحت الهيئة أن مشروع اللقاءات الريادية يهدف إلى تقديم أدوات الدعم للأفراد، وتمكينهم من إقامة مشاريعهم الخاصة، وتقديم الاستشارات والجلسات الإرشادية للمشاريع، إضافة لعرض جميع برامج الدعم المقدمة من كل الجهات، وأهم الفرص التي تخدم المجتمع، وفتح الآفاق الجديدة للجهات الداعمة في المناطق الواقعة في نطاق المحمية، إضافة إلى إيجاد حلول عاجلة بتقديم الدعم المباشر.
وأكدت الهيئة أنها تعمل من خلال هذه اللقاءات على تقديم الدعم لأصحاب المشاريع الناشئة باعتبارها رافدًا اقتصاديًّا مهمًّا، وتمكين أصحاب المهن والحِرف من تطوير مهاراتهم من خلال الجهات الممكنة، واكتشاف المواهب، وتقديمها بشكل يتلاءم مع التوجهات العامة، إضافة إلى خلق التواصل المستمر بين الأفراد واللجان والجمعيات ذات الاهتمام مع تلك الجهات؛ لتحقيق ديمومة المشاريع.
وكانت الهيئة قد اختتمت المرحلتَين الأولى والثانية من مشروع اللقاءات الريادية في كل من "تربة حائل" و"لينة" الواقعتَين شمال السعودية ضمن النطاق الجغرافي لمحمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية.
وتقيم هيئة تطوير محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية هذه اللقاءات في مرحلتها الثالثة بمشاركة جهات عدة، هي: "المعهد الملكي للفنون التقليدية، وبلدية قبة، وبنك التنمية الاجتماعية، وصندوق التنمية الزراعية، وصندوق تنمية الموارد البشرية، وشركة ريف، وبرنامج ضمان التمويل للمنشآت الصغيرة والمتوسطة (كفالة)، والمركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي، ووزارة البيئة والمياه والزراعة".