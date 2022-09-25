"جامعة الملك خالد" تُنظِّم "احتفال الدار" بمناسبة ذكرى اليوم الوطني الـ92

أكد رئيس جامعة الملك خالد، الدكتور فالح بن رجاء الله السلمي، أن الجامعة في مناسبة ذكرى اليوم الوطني السعودي الـ92 تعيش أبهى صورها بفضل دعم القيادة الرشيدة، الذي أسهم في تحقيق العديد من المنجزات في المجالات الأكاديمية والإدارية، وكذلك التقنية، فضلاً عن بناء خطة الجامعة الاستراتيجية 2030 التي يقوم عليها أبناء وبنات الوطن، إضافة إلى المواءمة الاستراتيجية بين خطة الجامعة والخطط التطويرية لمنطقة عسير التي ستنعكس على مخرجات الجامعة، وتقدُّم وتطوُّر منطقة عسير بوصفها وجهة سياحية عالمية.