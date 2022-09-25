"جامعة الملك خالد" تُنظِّم "احتفال الدار" بمناسبة ذكرى اليوم الوطني الـ92

أكد رئيس جامعة الملك خالد، الدكتور فالح بن رجاء الله السلمي، أن الجامعة في مناسبة ذكرى اليوم الوطني السعودي الـ92 تعيش أبهى صورها بفضل دعم القيادة الرشيدة، الذي أسهم في تحقيق العديد من المنجزات في المجالات الأكاديمية والإدارية، وكذلك التقنية، فضلاً عن بناء خطة الجامعة الاستراتيجية 2030 التي يقوم عليها أبناء وبنات الوطن، إضافة إلى المواءمة الاستراتيجية بين خطة الجامعة والخطط التطويرية لمنطقة عسير التي ستنعكس على مخرجات الجامعة، وتقدُّم وتطوُّر منطقة عسير بوصفها وجهة سياحية عالمية.
جاء ذلك خلال احتفال الجامعة باليوم الوطني الـ92 الذي نظمته عمادة شؤون الطلاب مساء اليوم الأحد بالقرعاء، بحضور عدد من وكلاء الجامعة ومنسوبيها والطلاب والطالبات تحت عنوان "احتفال الدار".
وأوضح عميد شؤون الطلاب بالجامعة، الدكتور علي القحطاني، أن ما تحظى به الجامعة في ذكرى اليوم الوطني يُجسِّد الدعم والاهتمام بالتعليم والتعلم من قِبل ولاة الأمر -حفظهم الله-.
ولفت إلى أن ذلك الاهتمام مكَّنها من تحقيق دورها الريادي في تنمية الإنسان والمكان، مشيرًا إلى أن الجامعة بكوادرها وطلابها وطالباتها كافة يحتفلون بهذه المناسبة خلال الفترة من 25 إلى 29 سبتمبر ولاء وانتماء واستشعارًا لنعمة الوطن.
واشتمل الاحتفال على العديد من الفقرات التي تضمنت مسيرة، و"أوبريت" وطنيًّا، وكذلك لوحة شعرية، قدَّمها طلاب الجامعة، إضافة إلى تكريم الفائزين في مسابقة الجامعة بمناسبة ذكرى اليوم الوطني، التي شملت مجالات الشعر الفصيح والشعبي، والفن التشكيلي، وكذلك مجال التصميم، والفيديو، والتصوير الفوتوغرافي.
يُذكر أن الجامعة تقيم العديد من البرامج والفعاليات الاحتفالية بمناسبة ذكرى اليوم الوطني الـ92 في جميع مقارها طيلة أيام الأسبوع الحالي.