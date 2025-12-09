تعليم جدة يفتتح الملتقى السنوي للصحة المدرسية بمشاركة واسعة

في إطار الجهود المستمرة لتعزيز صحة الطلاب والبيئة التعليمية، انطلقت اليوم أعمال الملتقى السنوي للصحة المدرسية لعام 1447هـ، الذي تنظمه الإدارة العامة للتعليم بمحافظة جدة، بمشاركة واسعة من مسؤولي إدارات التعليم والقطاع الصحي.
حضر افتتاح الملتقى المدير العام للتعليم بجدة منال بنت محمد اللهيبي، ومدير إدارة الشؤون الصحية المدرسية بوزارة التعليم الدكتور محسن القحطاني، إلى جانب رؤساء أقسام الشؤون الصحية المدرسية في إدارات التعليم بمختلف المناطق، وممثلين عن المستشفيات والمراكز والمجمعات الصحية الخاصة.
ويستمر الملتقى، الذي يُقام بفندق موفنبيك سيتي ستار جدة، لمدة ثلاثة أيام، ويتناول موضوعات متعددة تتعلق بتعزيز مفهوم الصحة المدرسية، وتحقيق التكامل بين القطاعات المعنية.
وفي كلمتها خلال الافتتاح، أكدت "اللهيبي" أن الملتقى يعكس حرص وزارة التعليم على ترسيخ مفهوم الصحة المدرسية بوصفها أحد أعمدة جودة الحياة داخل البيئة التعليمية، مشددة على أن صحة الطلبة تمثل أولوية قصوى لضمان بيئة تعليمية محفزة وآمنة.
وأضافت أن الملتقى يشكّل منصة مهمة لتبادل الخبرات واستعراض التجارب الناجحة، بما يسهم في تطوير خدمات الصحة المدرسية، وتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 عبر بناء جيل يتمتع بصحة جيدة وقدرة عالية على التعلم والإنتاج.
وشهد اليوم الأول من الملتقى تقديم عدد من الأوراق العلمية والجلسات المتخصصة التي تناولت محاور التوعية الصحية، وإدارة الحالات داخل المدارس، وتطوير الشراكات الصحية، بمشاركة مختصين من وزارة الصحة وإدارات التعليم.
كما ناقش المشاركون أبرز التوصيات الهادفة إلى تحسين جودة الخدمات الصحية المدرسية وتطوير آليات المتابعة والتنفيذ، بما يدعم استمرار العملية التعليمية في بيئة صحية وآمنة.