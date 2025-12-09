تعليم جدة يفتتح الملتقى السنوي للصحة المدرسية بمشاركة واسعة

وفي كلمتها خلال الافتتاح، أكدت "اللهيبي" أن الملتقى يعكس حرص وزارة التعليم على ترسيخ مفهوم الصحة المدرسية بوصفها أحد أعمدة جودة الحياة داخل البيئة التعليمية، مشددة على أن صحة الطلبة تمثل أولوية قصوى لضمان بيئة تعليمية محفزة وآمنة.