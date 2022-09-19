"تعليم الليث" تواصل الاستعداد للاحتفال باليوم الوطني 92

تُجري إدارة التعليم بمحافظة الليث استعدادات مكثفة وجهودًا متواصلة لتفعيل برنامج الاحتفال بذكرى اليوم الوطني الـ92 لتوحيد المملكة العربية السعودية على يد الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود -طيب الله ثراه- تحت شعار "هي لنا دار".
وتسعى إدارة التعليم من خلال تفعيل برنامج الاحتفال إلى ترسيخ الاعتزاز بالدين، والولاء للملك والانتماء للوطن وتنمية القيم الوطنية وتذكيرًا بنعم الله، على وطننا ومنها نعمة الأمن والأمان والرخاء والاستقرار، وتعميقًا للقيم الإيجابية لدى طلاب وطالبات التعليم ومنسوبيه كافة.
وعقد مدير التعليم بمحافظة الليث الدكتور زكي بن رزيق الحازمي، اجتماعًا بأعضاء اللجنة الإشرافية لليوم الوطني، مناقشًا معهم مجريات سير خطط العمل، وأبرز البرامج والفعاليات التربوية والتعليمية والوطنية المزمع تنفيذها على مستوى إدارة التعليم ومكاتب التعليم والمدارس.
واطلع على برنامج الحفل الرسمي لإدارة التعليم الذي تقرر إقامته صباح يوم الاثنين المقبل 30 صفر 1444هـ بمسرح إدارة التعليم.
وأكد "الحازمي" أن اليوم الوطني للمملكة يُعيد إلى الأذهان الحدث التاريخي الكبير لتوحيد هذه البلاد على يد الملك المؤسس عبدالعزيز -طيب الله ثراه- عندما وحّدها مع رجاله المخلصين تحت راية التوحيد، وبنى هذا الكيان الشامخ على أسس راسخة ونهج قويم مستمد من كتاب الله جل وعلا، وسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم.
وقال: إن اليوم الوطني يستذكر فيه أبناء المملكة ما وصل إليه هذا الوطن من تقدم ورقي وأصبح في مصافّ الدول المتقدمة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- من خلال رؤية المملكة 2030، وبرامجها الوطنية التي ستقودنا بكل ثقة إلى تحقيق قفزات ونجاحات حضارية متعددة في جميع المجالات التعليمية والثقافية والأمنية والاقتصادية والصحية.
وشدد على جميع المدارس بالمشاركة بفعالية كبيرة في تنفيذ برامج الاحتفال وفق الخطة المعتمدة، وبمشاركة الطلاب والطالبات والمعلمين والمعلمات كافة، ورفع التقارير الختامية لأبرز الأنشطة والفعاليات المنفذة للنشاط الطلابي "بنين وبنات".