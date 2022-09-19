"تعليم الليث" تواصل الاستعداد للاحتفال باليوم الوطني 92

وأكد "الحازمي" أن اليوم الوطني للمملكة يُعيد إلى الأذهان الحدث التاريخي الكبير لتوحيد هذه البلاد على يد الملك المؤسس عبدالعزيز -طيب الله ثراه- عندما وحّدها مع رجاله المخلصين تحت راية التوحيد، وبنى هذا الكيان الشامخ على أسس راسخة ونهج قويم مستمد من كتاب الله جل وعلا، وسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم.