"بوصلة خريج".. مبادرتان تنطلقان في زيارة نائب وزير الموارد البشرية لـ"همة"

زار نائب وزير الموارد البشرية للتنمية الاجتماعية ماجد بن عبدالرحيم الغانمي، أمس الخميس، جمعية التنمية البشرية "همة"، يرافقه وكيل الوزارة للتنمية الاجتماعية أحمد بن ماجد، التقى خلالها رئيس مجلس إدارة الجمعية وفريق العمل؛ حيث تأتي هذه الزيارة في إطار دعم ومتابعة الوزارة لتعزيز قدرات الجمعيات وزيادة تمكينها؛ لتعميق أثرها في تطوير وتنمية المجتمع.
وفي بداية اللقاء، رحب رئيس مجلس إدارة الجمعية الدكتور فهد بن عبدالله اللحيدان بنائب الوزير والوفد المرافق، تلى ذلك عرض مرئي للتعريف بالجمعية وبرامجها وأنشطتها، وشاهد الجميع فيلماً وثق قصص نجاح المستفيدين من برامج الجمعية، استعرض فيها مجموعة من الشباب والشابات كيف أحدثت البرامج أثرًا شخصيًا ومهنيًا إيجابيًا عليهم.
كما تم خلال اللقاء، عرض أبرز الشراكات التي أقامتها الجمعية، وأطلقت الجمعية مبادرتين (بوصلة خريج) برعاية من بنك الجزيرة لتجهيز 100 شاب وشابة من الأيتام لسوق العمل، ومبادرة (تأهيل الشباب للعمل الحر في مجال التصميم الجرافيكي) برعاية من مؤسسة محمد بن عبدالعزيز الجميح الأهلية.
عقب ذلك عقد "الغانمي" اجتماعًا لمناقشة أبرز مبادرات الجمعية والتحديات وكيف يمكن تذليلها لتعزيز قدرات الجمعية وزيادة تمكينها لتحقيق أثر أعمق للمستفيدين من خدمات الجمعية.
وفي الختام، أشاد "الغانمي" بالجهود والبرامج المتميزة التي تقدمها جمعية التنمية البشرية "همة" للمستفيدين، والمبادرات النوعية التي تواكب أبرز المستجدات واحتياجات الشباب.