"بوصلة خريج".. مبادرتان تنطلقان في زيارة نائب وزير الموارد البشرية لـ"همة"

وفي بداية اللقاء، رحب رئيس مجلس إدارة الجمعية الدكتور فهد بن عبدالله اللحيدان بنائب الوزير والوفد المرافق، تلى ذلك عرض مرئي للتعريف بالجمعية وبرامجها وأنشطتها، وشاهد الجميع فيلماً وثق قصص نجاح المستفيدين من برامج الجمعية، استعرض فيها مجموعة من الشباب والشابات كيف أحدثت البرامج أثرًا شخصيًا ومهنيًا إيجابيًا عليهم.