محافظ الليث يُشيد بدعم القيادة الرشيدة لقطاع الدفاع المدني بالمملكة

أشاد محافظ الليث عمران بن حسن الزهراني، اليوم الأربعاء، بما يحظى به قطاع الدفاع المدني من اهتمام ودعم من القيادة الرشيدة، وتزويده بأحدث وأرقى المُعدَّات والتجهيزات.
ونوّه إلى توفيرها جميع الإمكانات التي تضمنُ الارتقاء المستمرّ والدائم بقدرات وطاقات الدفاع المدني؛ لتمكينه من دوره ورسالته في تأمين سلامة الأرواح والمُمتلكات والمنشآت ضد جميع الأخطار والحوادث التي قد تواجههم، لا قدّر الله، أثناء أداء عملهم، وخصوصًا في الأزمات والطوارئ.
جاء ذلك خلال تدشينه بمقر المحافظة، اليوم الأربعاء، فعاليات "اليوم العالمي للدفاع المدني" 2023م، بحضور مدير إدارة الدفاع المدني بالمحافظة، تحت شعار "السلامة هدف ووقاية".
واطّلع محافظ الليث على ما قُدّم من برامج ومنشُورات توعوية تُعزز وعي المجتمع وترفع مستوى السلامة الوقائية، وأهميتها في المحافظة على الأرواح والممتلكات والمكتسبات التنموية والاقتصادية والحضارية، مؤكدًا أهمية استثمار اليوم العالمي في رفع الوعي والتعريف بسُبل الوقاية من المخاطر، وبما يُسهم في الالتزام بتعليمات الدفاع المدني؛ لضمان صحة وسلامة الجميع.