محافظ الليث يُشيد بدعم القيادة الرشيدة لقطاع الدفاع المدني بالمملكة

ونوّه إلى توفيرها جميع الإمكانات التي تضمنُ الارتقاء المستمرّ والدائم بقدرات وطاقات الدفاع المدني؛ لتمكينه من دوره ورسالته في تأمين سلامة الأرواح والمُمتلكات والمنشآت ضد جميع الأخطار والحوادث التي قد تواجههم، لا قدّر الله، أثناء أداء عملهم، وخصوصًا في الأزمات والطوارئ.