استفاد منها 566 دارساً.. "تعليم صبيا" يختتم فعاليات الحملة الصيفية للتوعية ومحو الأمية

رعى وكيل محافظة الداير أحمد بن حسن غزواني حفل ختام الحملة الصيفية للتوعية ومحو الأمية الذي أقيم بالمركز الرئيسي للحملة بالداير بحضور المساعد للشؤون التعليمية الدكتور محمد بن حسن غزواني، ومشرف العموم بالإدارة العامة للتعليم المستمر بوزارة التعليم محمد بن عبدالله الشافي وأعضاء الهيئة الإشرافية والإدارية للحملة، والدارسين والدارسات والأعيان والأهالي.
وتفصيلاً، بدأ الحفل بكلمة للمساعد للشؤون التعليمية الدكتور محمد حسن غزواني ثمن فيها دعم القيادة الحكيمة للعملية التعليمية، ومتابعة سمو أمير منطقة جازان وسمو نائبه للتعليم في المنطقة، وحرص وزارة التعليم على إقامة مثل هذه الحملات المباركة، مقدراً جهود الهيئة الإدارية والإشرافية على الحملة بمتابعة من مدير تعليم صبيا، ومدير عام التعليم بالمنطقة.
وتضمن حفل الاحتفاء قصيدة شعرية للشاعر موسى المالكي وأوبريتاً شعبياً، وعروضاً مرئية تحكي بداية انطلاق الحملة والتخطيط لها وتدشينها من سمو أمير المنطقة، وإحصائيات بأعداد المراكز والدارسين ودعم المحافظة للحملة وجهود الجهات المشاركة، وعرض نماذج للتغطية الإعلامية للحملة من مختلف القنوات الحكومية والخاصة تحكي القصص المؤثرة والملهمة للدارسات والدارسين.
وفي نهاية الحفل كرّم وكيل محافظة الداير شركاء الحملة من الجهات الداعمة والمؤسسات والجمعيات وفروع الوزارات، كما وزعت جوائز عينية على الفائزين في المسابقات الأسرية والمشاركين في مسابقات النشاط المختلفة.
وتم تكريم فريق الاتصال المؤسسي بتعليم صبياً، ومعلمي ومعلمات الحملة والقائمين عليها من المشرفين والكوادر الإدارية والتنفيذية ومديري المراكز المثالية.
وأوضح مدير الاتصال المؤسسي بإدارة تعليم صبيا أن الحملة خدمت 566 دارساً في 19 مركزاً، وبواقع 420 حصة دراسية، و46 داعماً إدارياً وإشرافياً، وتضمنت الحملة 200 دراسة بحث حالة اجتماعية، و21 برنامجاً توعوياً ودينياً، و20 برنامجاً صحياً، و50 برنامجاً ونشاطاً تأهيلياً وتدريبياً، و250 ألف حالة ظهور إعلامي عبر مختلف المنصات والوسائط، و14 شراكة مجتمعية بقيمة 370 ألف ريال، وتأمين 81 رحلة عمرة عبر شركة فجر النسك، وتأمين نقل الدارسات عبر لجنة التنمية بآل يحيى، و150 سلة غذائية من تكافل جازان.