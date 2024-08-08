استفاد منها 566 دارساً.. "تعليم صبيا" يختتم فعاليات الحملة الصيفية للتوعية ومحو الأمية

وأوضح مدير الاتصال المؤسسي بإدارة تعليم صبيا أن الحملة خدمت 566 دارساً في 19 مركزاً، وبواقع 420 حصة دراسية، و46 داعماً إدارياً وإشرافياً، وتضمنت الحملة 200 دراسة بحث حالة اجتماعية، و21 برنامجاً توعوياً ودينياً، و20 برنامجاً صحياً، و50 برنامجاً ونشاطاً تأهيلياً وتدريبياً، و250 ألف حالة ظهور إعلامي عبر مختلف المنصات والوسائط، و14 شراكة مجتمعية بقيمة 370 ألف ريال، وتأمين 81 رحلة عمرة عبر شركة فجر النسك، وتأمين نقل الدارسات عبر لجنة التنمية بآل يحيى، و150 سلة غذائية من تكافل جازان.