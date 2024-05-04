"أمير الرياض" يزور الشيخ "محمد اليوسف" بمنزله بثرمداء

وكان في استقبال أمير الرياض: الشيخ محمد سليمان اليوسف، ومعرف آل جوفان الدكتور فلاح الجوفان، وأبناء الشيخ اليوسف، وعدد من الطلاب الخريجين هذا العام، وعدد من الإعلاميين وأهالي وشباب مدينة ثرمداء.