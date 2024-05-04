"أمير الرياض" يزور الشيخ "محمد اليوسف" بمنزله بثرمداء

زار أميرُ منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، الشيخَ محمد بن سليمان اليوسف في منزله بثرمداء.
وكان في استقبال أمير الرياض: الشيخ محمد سليمان اليوسف، ومعرف آل جوفان الدكتور فلاح الجوفان، وأبناء الشيخ اليوسف، وعدد من الطلاب الخريجين هذا العام، وعدد من الإعلاميين وأهالي وشباب مدينة ثرمداء.
وتبادل أميرُ الرياض مع الشيخ اليوسف والحضور خلال الزيارة الأحاديثَ الودية والأخوية، والتوجيهات الأبوية للشباب الحضور، وبعض الذكريات؛ إذ كان للشيخ اليوسف ذكريات مع الأمير بندر بن عبدالعزيز رحمه الله، وأولاده حفظهم الله ورعاهم.
وعبّر الشيخ اليوسف عن سعادته بتشريف أمير الرياض له في منزله، مشيدًا بتواصله مع طلاب العلم والمواطنين وزياراته لهم في منازلهم للسؤال عنهم والاطمئنان على أحوالهم.
وقال الشيخ اليوسف: هذه الزيارة الكريمة من أمير الرياض جاءت لتجسّد خطى قادة هذه البلاد، ونهجهم القويم، في التواصل الدائم مع المواطنين والاهتمام بشؤونهم، والتأكيد على اللحمة الوطنية بين الشعب والقيادة.