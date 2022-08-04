"أمير تبوك" يستقبل "الهويدي" الفائزة بجائزة الشريك الأدبي لهيئة الأدب والنشر والترجمة

وكانت رائدة الأعمال "منى الهويدي"، المتخصصة في اللغات والترجمة، قد ابتكرت فكرة (مقهى أدبي)؛ إثراءً للمشهد الثقافي في منطقة تبوك، وتميز المقهى بطابع ثقافي ومجتمع إنتاجي، بمجمل مبادرات تجاوزت 55 مبادرة، تضمنت 37 فعالية مقامة، و18 مساهمة، وتجاوز عدد المستفيدين ألفَ مستفيد.