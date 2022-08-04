"أمير تبوك" يستقبل "الهويدي" الفائزة بجائزة الشريك الأدبي لهيئة الأدب والنشر والترجمة

استقبل الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك، بمكتبه بالإمارة اليوم، رائدة الأعمال السعودية منى بنت محمود الهويدي الفائزة بجائزة الدورة الأولى من مبادرة "الشريك الأدبي" على مستوى المملكة، التي نظمتها هيئة الأدب والنشر والترجمة مؤخراً .
وهنأ أمير المنطقة في بداية الاستقبال الهويدي بهذا الإنجاز، متمنياً لها المزيد من التوفيق والنجاح، منوهاً بالدور الكبير والمهم للمرأة السعودية في تنمية الوطن، عادّاً إياها شريكاً أساسياً بكل المجالات الثقافية والاجتماعية والتنموية وغيرها من المجالات.
وأشار إلى ما تحظى به هيئة الأدب والنشر والترجمة من دعم واهتمام من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- موجهاً بتقديم الدعم وكافة التسهيلات لرائدة الأعمال منى الهويدي.
من جهتها عبّرت الهويدي عن شكرها وتقديرها لأمير منطقة تبوك على دعمه المتواصل للعمل الأدبي والثقافي، وتحفيزه لرائدي ورائدات الأعمال بالمنطقة؛ للمنافسة والتميز على مستوى المملكة وفي المحافل الإقليمية والعالمية.
وكانت رائدة الأعمال "منى الهويدي"، المتخصصة في اللغات والترجمة، قد ابتكرت فكرة (مقهى أدبي)؛ إثراءً للمشهد الثقافي في منطقة تبوك، وتميز المقهى بطابع ثقافي ومجتمع إنتاجي، بمجمل مبادرات تجاوزت 55 مبادرة، تضمنت 37 فعالية مقامة، و18 مساهمة، وتجاوز عدد المستفيدين ألفَ مستفيد.