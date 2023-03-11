محافظ الزلفي يرفع علم المملكة على أطول سارية بالمحافظة بمساحة 600 متر مربع

رفع محافظ الزلفي مسفر بن غالب العتيبي، عصر اليوم السبت، العلم السعودي، على أطول سارية بالمحافظة، وذلك بمتنزه المطل الشرقي على جبل طويق، بحضور القيادات الحكومية والأمنية وذلك احتفاءً بيوم العلم.