محافظ الزلفي يرفع علم المملكة على أطول سارية بالمحافظة بمساحة 600 متر مربع

رفع محافظ الزلفي مسفر بن غالب العتيبي، عصر اليوم السبت، العلم السعودي، على أطول سارية بالمحافظة، وذلك بمتنزه المطل الشرقي على جبل طويق، بحضور القيادات الحكومية والأمنية وذلك احتفاءً بيوم العلم.
وتبلغ مساحة العلم 600 متر و(عرض 20 x طول 30) بينما يبلغ ارتفاع السارية 60 مترًا، وفي الوقت نفسه توشحت المقرات الحكومية والفعاليّات المجتمعية وشوارع محافظة الزلفي بالأعلام السعودية احتفاءً بيوم العلم.
وبهذه المناسبة الوطنية العزيزة رفع محافظ الزلفي مسفر بن غالب العتيبي التهنئة لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وإلى الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض ونائبه الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز ولسائر الشعب السعودي قائلاً:
نستذكر في يوم العلم المسيرة التاريخية الممتدة منذ تأسيس الدولة السعودية 1727 م / 1139 هـ حتى عهد الرفاهية والازدهار والأمان بفضل الله ثم بتوجيهات ورعاية قيادتنا الرشيدة وجهود المخلصين الذين رسخوا قيم العدل والتوحيد والنماء.