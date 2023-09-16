اللجنة المنظّمة لفعاليات اليوم الوطني 93 بالبديع تنهي استعداداتها.. برامج متنوعة ومميزة

وتتضمّن تلك الفعالياتُ عدةَ برامج؛ منها: مسيرة نحلم ونحقق بمشاركة كافة الجهات الحكومية، بالإضافة إلى ركن الخط العربي، وركن مرسم 93، وركن التصوير والأسر المنتجة، ومسرح الفعاليات الذي سيقدم مسابقات ومشاركات وسحوبات وجوائز، كذلك الانتهاء من عمل أوبريت يحكي الذكرى العظيمة على يد الملك عبدالعزيز طيب الله ثراه، وما نهج عليه حكام هذه البلاد من بعده، وغيرها من الفعاليات الوطنية المتنوعة، وتختتم الفعاليات بتكريم للجهات المشاركة.