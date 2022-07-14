مدير "تعليم الرياض" يرفع التهنئة للقيادة بنجاح موسم الحج

وتابع: بهذا النجاح تستمر المملكة بتميزها في إدارة الحشود واتخاذ القرارات المناسبة في وقتها لمواجهة الأزمات والجوائح؛ نظراً لما تتمتع به كافة القطاعات الحكومية والأمنية والخاصة من كفاءة وقدرة عالية على وضع الخطط الميدانية أو خطط الطوارئ المجهزة للتنفيذ على أرض الواقع في حال تمت الحاجة لها مع الأخذ بالاعتبار القدرة على توحيد كل القطاعات لجهودها وإمكاناتها سواء الطبية أو الأمنية أو البحثية أو الارشادية أو غيرها مع وجود التوجيهات ودعم القيادة الحكيمة، عبر تسخير كافة الإمكانات من جميع جهات قطاعات الدولة لخدمة ضيوف الرحمن لأداء مناسكهم بأمن وأمان سائلا الله أن يتقبل للحجاج حجهم وطاعاتهم.