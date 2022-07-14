مدير "تعليم الرياض" يرفع التهنئة للقيادة بنجاح موسم الحج

نيابة عن منسوبي ومنسوبات الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض، رفع مدير عام التعليم بمنطقة الرياض الدكتور حسن بن محسن خرمي التهنئة والتبريكات لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود أمده الله بعونه وتوفيقه، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظه الله- والأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض والأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبد العزيز آل سعود نائب أمير المنطقة، بمناسبة عيد الأضحى المبارك، ونجاح موسم الحج للعام 1443هـ.
ورفع "خرمي" التهنئة لمقام خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين بنجاح خطط يوم عرفة والنفرة إلى مزدلفة وصولاً إلى تصعيد جموع الحجيج إلى مشعر منى ومغادرتهم بعد ذلك لبلدانهم خارجيا أو مناطقهم داخليا بعد أن أمن الله عليهم بتأدية الحج الذي يعتبر شعيرة من شعائر الله العظيمة.
وتابع: بهذا النجاح تستمر المملكة بتميزها في إدارة الحشود واتخاذ القرارات المناسبة في وقتها لمواجهة الأزمات والجوائح؛ نظراً لما تتمتع به كافة القطاعات الحكومية والأمنية والخاصة من كفاءة وقدرة عالية على وضع الخطط الميدانية أو خطط الطوارئ المجهزة للتنفيذ على أرض الواقع في حال تمت الحاجة لها مع الأخذ بالاعتبار القدرة على توحيد كل القطاعات لجهودها وإمكاناتها سواء الطبية أو الأمنية أو البحثية أو الارشادية أو غيرها مع وجود التوجيهات ودعم القيادة الحكيمة، عبر تسخير كافة الإمكانات من جميع جهات قطاعات الدولة لخدمة ضيوف الرحمن لأداء مناسكهم بأمن وأمان سائلا الله أن يتقبل للحجاج حجهم وطاعاتهم.