توقيع شراكة مجتمعية بين القطاع غير الربحي بـ"الليث" وجمعية "بادر"

كما تستهدف السعي إلى إعادة تدوير الأجهزة الطبيّة غير المستغلّة من الأفراد أو الجهات والاستفادة منها؛ حيث يستفيد من خدماتها أكثر من 14 جمعية في المحافظة والمراكز التابعة لها تشمل جمعيات: البر، والأيتام، وذوي الإعاقة، والخدمات الإنسانية والإغاثية.