توقيع شراكة مجتمعية بين القطاع غير الربحي بـ"الليث" وجمعية "بادر"

شهد محافظ الليث عمران بن حسن الزهراني، اليوم الاثنين، توقيع شراكة مجتمعية بين المجلس التنسيقي لجهات القطاع غير الربحي بالمحافظة، وجمعية "بادر" للأجهزة الطبية بمنطقة مكة المكرمة.
وتعزز هذه الشراكة الوصول إلى أفضل الممارسات، وضمان تقديم الخدمات المتنوعة والشاملة للمستفيدين، بما يحقق سـد الاحتياج بأنواعه.
وتهدف إلى تقديم خدمات نوعية للمستفيدين، وتقديم الاستشارات الطبية، وتفعيل الشراكات المجتمعية ونشر الوعي المجتمعي، واستقطاب الكفاءات المتخصصة والكوادر التطوعية.
كما تستهدف السعي إلى إعادة تدوير الأجهزة الطبيّة غير المستغلّة من الأفراد أو الجهات والاستفادة منها؛ حيث يستفيد من خدماتها أكثر من 14 جمعية في المحافظة والمراكز التابعة لها تشمل جمعيات: البر، والأيتام، وذوي الإعاقة، والخدمات الإنسانية والإغاثية.
ونوّه محافظ الليث، إلى الاهتمام والدعم اللامحدود من القيادة الرشيدة للقطاع غير الربحي، وإسهامه في تحقيق رؤية المملكة 2030، التي أولت هذا القطاع دورًا محوريًا ورئيسيًا في التنمية الاجتماعية المستدامة.
وقال نائب رئيس المجلس التنسيقي لجهات القطاع غير الربحي بالمحافظة الشيخ أحمد بن عبدالله المهداوي: إنَّ المجلس يسعى إلى توسيع الشراكات مع كل القطاعات وتأسيس مبادرات نوعية مستدامة في مجال تطوير العمل الخيري، وابتكار وتأسيس مشروعات الاستثمار الاجتماعي، ومعالجة القضايا ذات الأولوية.
وأوضح "المهداوي"، أنّ الشراكة ستسهم في نشر ثقافة الاستفادة من الأجهزة الطبية وتوفيرها للمرضى، وتقديم الخدمات في مجال الأجهزة والمستلزمات الطبية للمستفيدين
من جانبه قال رئيس مجلس إدارة جمعية "بادر" للأجهزة الطبية محمد بن علي بابلغوم: إنَّ الجمعية تُعد الأولى على مستوى المملكة والمتخصصة في مجال الأجهزة والمستلزمات الطبية، وتقدم خدماتها للمستفيدين الأكثر حاجة في كل محافظات منطقة مكة المكرمة.