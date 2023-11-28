اختتام المحطة الثانية من برنامج محطات اكتشاف المواهب بالأحساء

وبلغ عدد المشاركين في المحطة الثانية 228 موهبة، تحت إشراف 10 مدربين، حيث تم توزيع اللاعبين لعدة مجموعات، لإجراء عددٍ من الاختبارات اللياقية والتدريبية، وسط تواجد 12 لاعبًا دولي سابق للمشاركة في التقييم، وفي ختام المهرجان تم تكريم المشاركين بهدايا تذكارية، على أن يتم فرز المواهب التي اجتازت الاختبارات تمهيدًا لالتحاقهم بمركز التدريب الإقليمي بما يتناسب مع مسار تطوير المواهب، والذي يمثل أحد ركائز استراتيجية تحول كرة القدم السعودية التي تم الإعلان عنها في سبتمبر 2021