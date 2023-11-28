اختتام المحطة الثانية من برنامج محطات اكتشاف المواهب بالأحساء

اختتمت المحطة الثانية من برنامج محطات اكتشاف المواهب والذي أقيم في أكاديمية مواهب الأحساء بمحافظة الأحساء، تحت إشراف الاتحاد السعودي لكرة القدم، ممثلاً بالإدارة الفنية، بهدف اكتشاف المواهب الكروية وإتاحة الفرصة أمامها للانضمام للأندية الرياضية ومراكز التدريب الإقليمية.
وبلغ عدد المشاركين في المحطة الثانية 228 موهبة، تحت إشراف 10 مدربين، حيث تم توزيع اللاعبين لعدة مجموعات، لإجراء عددٍ من الاختبارات اللياقية والتدريبية، وسط تواجد 12 لاعبًا دولي سابق للمشاركة في التقييم، وفي ختام المهرجان تم تكريم المشاركين بهدايا تذكارية، على أن يتم فرز المواهب التي اجتازت الاختبارات تمهيدًا لالتحاقهم بمركز التدريب الإقليمي بما يتناسب مع مسار تطوير المواهب، والذي يمثل أحد ركائز استراتيجية تحول كرة القدم السعودية التي تم الإعلان عنها في سبتمبر 2021
ومن المقرر أن تقام المحطة الثالثة بمدينة "حفر الباطن" في ديسمبر المقبل على أن تعقبها 10 محطات قادمة في كلٍ من الخرج، حفر الباطن، بيشة، ينبع، الجوف، الجبيل، الرس، وادي الدواسر، مكة المكرمة، جازان.
يذكر أن البرنامج يستهدف المواهب من 10-14 عامًا، فيما يستهدف برنامج اكتشاف المواهب الأعمار من 6-9 أعوام، فيما تبقى الأعمار مفتوحة في برنامج FIFA للمدارس.
من جانبه قدم المسؤول الفني لمراكز التدريب الإقليمية صالح الداود شكره وتقديره لأكاديمية مواهب الأحساء على حسن الاستقبال والتعاون المثمر في نجاح المرحلة الثانية من برنامج محطات اكتشاف المواهب.