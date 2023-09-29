مدارس تعليم جازان تسطر ملاحمَ وطنية في احتفالاتها باليوم الوطني الـ93 بمشاركة أولياء الأمور

وبيّن معلمو ومعلمات تعليم جازان أن اليوم الوطني مناسبة نحتفل بها بروح الوحدة والانتماء، ونسعى من خلالها لتعزيز قيم الانتماء والولاء للدين ثم الملك والوطن لدى أبنائنا الطلاب وبناتنا الطالبات، وتعليمهم أهمية الولاء والانتماء لوطنهم، وتعزيز الشعور بالانتماء الوطني وحبّ الوطن، وتعزيز قيم المواطنة الصالحة، وتعزيز مفهوم الوحدة الوطنية بينهم، وتشجيعهم على التعاون والتعاضد مع بعضهم البعض لصالح الوطن.