مدارس تعليم جازان تسطر ملاحمَ وطنية في احتفالاتها باليوم الوطني الـ93 بمشاركة أولياء الأمور

سطرت مدارس الإدارة العامة للتعليم بمنطقة جازان من خلال تفاعل طلابها وطالباتها ومعلميها ومعلماتها وطواقمها الإدارية، وبمشاركةٍ من أولياء الأمور؛ ملاحم وطنية خلال احتفالاتها باليوم الوطني الـ93 للمملكة العربية السعودية تحت شعار "نحلم ونحقّق"، مجسّدين بمشاعرهم أسمى معاني الحب العميق لوطنهم واعتزازهم وفخرهم بماضيه وتاريخه الكبير.
وتحوّلت مدارس الإدارة العامة للتعليم بمنطقة جازان خلال احتفالات اليوم الوطني، إلى بيئات مدرسية حماسية مليئة بالأنشطة والفعاليات الهادفة لتعزيز الوعي الوطني؛ حيث رفرفت الأعلام، وارتدى الطلابُ والطالبات ومعلموهم الأزياءَ الوطنية بفخر، وبروحهم الوطنية التي غمرت الأجواء توحد الجميع بحبهم لوطنهم متجسدين قيم التعاون والاحترام والتسامح، واحتفلوا بتراث وطنهم العريق لبناء مستقبله معًا، مرددين الأناشيد الوطنية والرقصات الشعبية.
وأكّد عدد من طلاب وطالبات مدارس الإدارة العامة للتعليم بمنطقة جازان، فخرهم؛ كونهم أبناء وبنات هذا الوطن العظيم، وشعورهم في يومه الوطني بالفخر والاعتزاز بالوطن وبطولات وملاحم مؤسسه العظيم، رحمه الله، مجددين ولاءهم لقيادته الحكيمة، ومستبشرين بمستقبله الحالم المشرق، وبرؤيته الكبيرة.
وأضافوا قائلين: من جازان العزيزة نطوي صفحات الفخر والاعتزاز بأعلامنا المرتفعة وقلوبنا المشتعلة في هذا اليوم الوطني السعودي، معبرين عن حبهم العميق للوطن وولائهم الصادق لقيادته الحكيمة.
وبيّن طلبةُ الإدارة العامة للتعليم بمنطقة جازان، سعيَهم للتميز والتفوق وتطوير مهاراتهم وقدراتهم، مستعينين بتراثهم العريق وعزيمتهم الصلبة، وحملهم في قلوبهم لرؤية وطموحات كبرى لبناء مستقبل مشرق، معبرين عن فخرهم واعتزازهم بالوطن وقيادته التي يحملونها في دمائهم وأرواحهم.
بدورهم ساهم معلّمو ومعلمات مدارس تعليم جازان خلال احتفالات اليوم الوطني، في تعزيز الانتماء الوطني وترسيخ قيم الوطن في قلوب الطلاب والطالبات، عبر عدد من الفعاليات الوطنية، إضافة إلى استغلال حصص التاريخ لتعريف الطلبة بتاريخ الوطن وتراثه، واستخدام وسائل توضيحية مثل القصص والصور والأفلام التوثيقية لإحياء الماضي وتعزيز الفخر بالتراث الوطني، وتشجيع الطلبة على ارتداء الزي الوطني وحمل العلم بفخر؛ مما يعزّز الانتماء ويعكس الوحدة بينهم.
وبيّن معلمو ومعلمات تعليم جازان أن اليوم الوطني مناسبة نحتفل بها بروح الوحدة والانتماء، ونسعى من خلالها لتعزيز قيم الانتماء والولاء للدين ثم الملك والوطن لدى أبنائنا الطلاب وبناتنا الطالبات، وتعليمهم أهمية الولاء والانتماء لوطنهم، وتعزيز الشعور بالانتماء الوطني وحبّ الوطن، وتعزيز قيم المواطنة الصالحة، وتعزيز مفهوم الوحدة الوطنية بينهم، وتشجيعهم على التعاون والتعاضد مع بعضهم البعض لصالح الوطن.