شاهد.. جمعية الأفلاج تنفذ مبادرة "تآخي الشعوب" بمشاركة 200 مقيم

وتهدف المبادرة التي شارك فيها أكثر من 200 مقيم، إلى زيادة التواصل والترابط الاجتماعي بين المقيمين والمجتمع بالمحافظة وتعزيز أواصر التآخي والتعايش بين كل أفراد المجتمع وتوطيد الأخوة والعيش المشترك التي تتجلى في المملكة حكومةً وشعبًا.