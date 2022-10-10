شاهد.. جمعية الأفلاج تنفذ مبادرة "تآخي الشعوب" بمشاركة 200 مقيم

نفذ فريق "بناء" التطوعي بجمعية تنمية الأفلاج، المبادرة المجتمعية "تآخي الشعوب" للجاليات بالمحافظة.
وتهدف المبادرة التي شارك فيها أكثر من 200 مقيم، إلى زيادة التواصل والترابط الاجتماعي بين المقيمين والمجتمع بالمحافظة وتعزيز أواصر التآخي والتعايش بين كل أفراد المجتمع وتوطيد الأخوة والعيش المشترك التي تتجلى في المملكة حكومةً وشعبًا.
وشهدت المبادرة التي استهدفت في بدايتها الجاليات المصرية ومن ثم السودانية على أن تستكمل الفعاليات المجدولة لجميع الجاليات بالمحافظة تقديم برامج ثقافية ورياضية ومسابقات متنوعة واستضافتهم بتقديم مأدبة عشاء يختم بها فعاليات المبادرة.