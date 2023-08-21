"الزهراني" و"آل صبيح" يفتتحان المعرض الفوتوغرافي "الإنسان" بثقافة جدة

افتتح مدير عام فرع وزارة الإعلام بمنطقة مكة المكرمة عبدالخالق الزهراني، ومدير جمعية الثقافة والفنون بجدة محمد آل صبيح، المعرض الفوتوغرافي المقام بصالة عبدالحليم رضوي للفنون بالجمعية، بمناسبة اليوم العالمي للتصوير الفوتوغرافي 2023 بحضور أكثر من 300 مصور.
واحتوى المعرض الذي نظمه نادي جدة الفوتوغرافي على 50 عملًا فنيًّا تنوعت في مواضيعها ما بين الملامح والأزياء والحِرَف والطبيعة والأماكن، شارك في تقديمها 45 مصورًا فوتوغرافيًّا، وحمل شعار "الإنسان".
وأعرب الزهراني عن سعادته بافتتاح المعرض الذي يعبّر عن رقي الفنون السعودية ورسالة المصورين، وأشاد بدور الجمعية وإدارتها في النهوض بالحراك الثقافي والفني في ظل رؤية 2030.
من جانبه أكد مدير الجمعية محمد آل صبيح، أهمية الحراك الفني والثقافي الذي تشهده المملكة في تحقيق تطلعات الرؤية العظيمة، إلى جانب أهداف برنامج جودة الحياة.
وأشار "آل صبيح" إلى أن الحراك الفوتوغرافي في الجمعية قدّم أعمالًا فنية من حيث الكم والكيف خلال الخمس أعوام الماضية، تجاوزت ٢٥ معرضًا فوتوغرافيًّا شارك فيها مئات الفنانين ورفعت سقف الطموح.
وأشاد بالشراكة مع نادي جدة الفوتوغرافي، ودور مشرف لجنة التصوير الفوتوغرافي الفنان عمر النهدي وفريق عمله، وشكر مدير عام فرع وزارة الإعلام على دعمه وتشريفة افتتاح المعرض.