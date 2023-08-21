"الزهراني" و"آل صبيح" يفتتحان المعرض الفوتوغرافي "الإنسان" بثقافة جدة

واحتوى المعرض الذي نظمه نادي جدة الفوتوغرافي على 50 عملًا فنيًّا تنوعت في مواضيعها ما بين الملامح والأزياء والحِرَف والطبيعة والأماكن، شارك في تقديمها 45 مصورًا فوتوغرافيًّا، وحمل شعار "الإنسان".