"جنى" يكمل التحول الرقمي عبر اتفاقية مع "اثنان وأربعون لتقنية المعلومات المحدودة"

وأضاف أن المركز حقق العديد من الإنجازات خلال العام الحالي، إذ بلغت قيمة المحفظة الإقراضية للمركز أكثر من 2.5 مليار ريال، تمثلت في قروض حسنة لأكثر من 224 ألف سيدة منتجة في 20 فرعاً موزعة على مختلف مناطق المملكة، وأن خطوة التحول الرقمي ستحقق إنجازات كبيرة وأرقاماً مضاعفة خلال الأعوام القادمة؛ من خلال ودعم شراكات المركز الإستراتيجية وفي مقدمتها بنك التنمية الاجتماعية.