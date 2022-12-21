"التدريب التقني بالباحة" تعقد لقاءها التعريفي الأول لمنسقي ومنسقات العمل التطوعي

عقدت الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة الباحة اليوم، اللقاء التعريفي الأول لمنسقي ومنسقات العمل التطوعي في المنشآت التدريبية، والذي نفّذه رئيس فريق المبادرات التطوعية بالمنطقة سعيد بن عبدالخالق بنه، بالقاعة الكبرى بالإدارة.
واستهدف اللقاء أكثر من 18 منسق ومنسقة عمل تطوعي بالمنشآت التدريبية بالمنطقة؛ لتوضيح أهم المفاهيم في المعيار الوطني السعودي للتطوع (إدامة)، الذي يُعد بمثابة تنظيم لإدارة العمل التطوعي في المنظمات؛ إذ يستند إلى أفضل الممارسات العالمية في مجال التطوع؛ الأمر الذي يسهم في استثمار جهود المتطوعين بفعالية عبر تسخيرها في خدمة رسالة وأهداف المنظمات، إلى جانب رفع المشاركة المجتمعية، وترسيخ روح المواطنة الفاعلة لدى أفراد المجتمع.
وتم استعراض نطاقات إدارة التطوع من التخطيط والتعزيز، وتصميم الفرص والاستقطاب، والفرز والتسكين، والتوجيه والتدريب، والدعم والإشراف والتكريم والتقدير.. وتم التدريب على تطبيق النماذج المستخدمة لكل نطاق؛ وذلك لمعرفة دورة حياة التطوع في المنظمة، كما تم استعراض المبادرات المتعلقة بالتطوع في رؤية 2030، وبرامج التحول الوطني، بالإضافة إلى مناقشة المفاهيم الخاطئة في العمل التطوعي، وبناء الفِرَق التطوعية والمقومات الأساسية للبناء.
من جهته اعتمد مدير عام التدريب التقني والمهني بمنطقة الباحة خالد بن ربيعان آل مشوط، خطة العمل التطوعي في المنطقة للعام التدريبي 1444هـ، وأكد ضرورة تنفيذ بنود الخطة بما يتلاءم مع ممارسات المعيار الوطني السعودي (أدامة) في جميع المنشآت التدريبية بالمنطقة.