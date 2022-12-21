"التدريب التقني بالباحة" تعقد لقاءها التعريفي الأول لمنسقي ومنسقات العمل التطوعي

وتم استعراض نطاقات إدارة التطوع من التخطيط والتعزيز، وتصميم الفرص والاستقطاب، والفرز والتسكين، والتوجيه والتدريب، والدعم والإشراف والتكريم والتقدير.. وتم التدريب على تطبيق النماذج المستخدمة لكل نطاق؛ وذلك لمعرفة دورة حياة التطوع في المنظمة، كما تم استعراض المبادرات المتعلقة بالتطوع في رؤية 2030، وبرامج التحول الوطني، بالإضافة إلى مناقشة المفاهيم الخاطئة في العمل التطوعي، وبناء الفِرَق التطوعية والمقومات الأساسية للبناء.