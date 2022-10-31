مستشفى العزيزية للأطفال بجدة يحتفل بالأسبوع العالمي لأمراض الدم الوراثية

دشن نائب المشرف العام على مستشفى الملك فهد ومستشفى العزيزية للأطفال بجدة الدكتور عصام صدقة قانديه، اليوم الاثنين، فعالية الاحتفال بأمراض الدم تزامناً مع الأسبوع العالمي لأمراض الدم الوراثية والذي بدأ من 25 أكتوبر وينتهي في 31 أكتوبر لهذا العام والذي ينظمه قسم أمراض الدم بمستشفى العزيزية للأطفال بجدة.
وخلال الفعالية أقيمت الأركان التوعوية الخاصة بأمراض الدم الوراثية بهدف نشر الوعي وتقديم الرعاية الاجتماعية والنفسية للمرضى وتثقيف المجتمع بالنسبة لأمراض الدم بتعريف المرض للمجتمع وأنواعه وطرق علاجه وسبل الوقاية منه، وكذلك تعريف الناس بكيفية التعايش مع المرض وخاصة المصابين به وتوعية المجتمع بأهمية الفحص ما قبل الزواج حيث يعد الأكثر شيوعاً خاصة عند زواج الأقارب.
وقدم الدكتور عصام قانديه شكره العاملين بقسم أمراض الدم بالمستشفى على جهودهم في خدمة المرضى وأثنى على ما يقومون به في سبيل توعية الناس والمجتمع عن أمراض الدم الوراثية.
وقالت الدكتورة عهود كشاري رئيسة قسم أمراض الدم بمستشفى العزيزية للأطفال بجدة، إن معرفة أمراض الدم الوراثية يحد من انتظارها بإذن الله وأضافت أن الأهداف والرسائل العامة هي زيادة الوعي العام بخطورة أمراض الدم الوراثية بإلغاء المحاضرات وتثقيف أفراد المجتمع بطبيعة هذا النوع من الأمراض وأكدت أنه سوف تقام محاضرة توعوية بالمستشفى يحضرها منسوبي المستشفى.