مستشفى العزيزية للأطفال بجدة يحتفل بالأسبوع العالمي لأمراض الدم الوراثية

دشن نائب المشرف العام على مستشفى الملك فهد ومستشفى العزيزية للأطفال بجدة الدكتور عصام صدقة قانديه، اليوم الاثنين، فعالية الاحتفال بأمراض الدم تزامناً مع الأسبوع العالمي لأمراض الدم الوراثية والذي بدأ من 25 أكتوبر وينتهي في 31 أكتوبر لهذا العام والذي ينظمه قسم أمراض الدم بمستشفى العزيزية للأطفال بجدة.