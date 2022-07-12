"عناية" تهنّئ القيادة بعيد الأضحى ونجاح موسم حج 1443هـ

وقال "السويلم": يشرّفني باسمي ونيابة عن منسوبي الجمعية كافة أن أرفع إلى مقام خادم الحرمين الشريفين أصدق التهاني، بمناسبة عيد الأضحى المبارك - أعاده الله علينا وعلى الأمة الإسلامية باليُمن والخير والبركات- كما نتقدَّم بوافر الشكر والتقدير لحكومتنا الرشيدة على هذا النجاح والتميز، وما تحقّق من إنجاز في تنفيذ البرامج والخطط المعدّة لهذه المناسبة المباركة، التي كان لها الأثر الكبير بعد توفيق الله تعالى، في أن يؤدي حجاج بيت الله الحرام نسكهم في يسر وسهولة، حتى أصبح محل إشادة من جميع الحجاج".