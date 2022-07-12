"عناية" تهنّئ القيادة بعيد الأضحى ونجاح موسم حج 1443هـ

تقدم رئيس مجلس إدارة جمعية عناية الصحية الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السويلم، اليوم الثلاثاء، بأصدق التهاني والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع حفظهما الله، والشعب السعودي، بمناسبة عيد الأضحى، ونجاح موسم الحج لهذا العام 1443هـ.
وقال "السويلم": يشرّفني باسمي ونيابة عن منسوبي الجمعية كافة أن أرفع إلى مقام خادم الحرمين الشريفين أصدق التهاني، بمناسبة عيد الأضحى المبارك - أعاده الله علينا وعلى الأمة الإسلامية باليُمن والخير والبركات- كما نتقدَّم بوافر الشكر والتقدير لحكومتنا الرشيدة على هذا النجاح والتميز، وما تحقّق من إنجاز في تنفيذ البرامج والخطط المعدّة لهذه المناسبة المباركة، التي كان لها الأثر الكبير بعد توفيق الله تعالى، في أن يؤدي حجاج بيت الله الحرام نسكهم في يسر وسهولة، حتى أصبح محل إشادة من جميع الحجاج".
وأكد أن نجاح هذا الموسم يعدّ امتدادًا وإضافة لنجاحات الحج في المواسم السابقة.
من جانبه هنّأ الأمين العام للجمعية الدكتور سلمان بن عبدالله المطيري، حكومة خادم الحرمين الشريفين والشعب السعودي الكريم بعيد الأضحى المبارك وبنجاح حج عام 1443هـ.
وقال "المطيري": إن حكومة خادم الحرمين الشريفين بذلت كل طاقاتها في توسعة وإعمار الحرمين الشريفين؛ مما سهّل على الحجاج أداء مناسكهم في يُسر وسهولة أبهرت العالم بأسره.
وأضاف أن حكومتنا الرشيدة تسعى إلى ضمان تحسين الخدمات والانتقال بها من النمط التقليدي إلى أنماط العمل الاحترافي المؤسسي، بما يسهم بشكل مباشر في رفع جودة الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن وتحسين تجربتهم وإثرائها وفق مستهدفات رؤية 2030 الطموحة.