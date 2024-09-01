"صحة حائل" تنفذ "منهجية 6 سيجما الحزام الأخضر والأصفر"

نفّذ فرع وزارة الصحة بمنطقة حائل، مساء أمس السبت، البرنامج التدريبي "منهجية 6 سيجما الحزام الأخضر والأصفر".
ويعد ذلك مفهومًا حديثًا في علم إدارة العمليات والجودة، يستهدف الوصول لدرجة عالية من الجودة والكمال.
قدم البرنامج الدكتور خالد أبو عيسى في الجادة 30، ببنك التنمية الاجتماعية بحائل، بحضور مدير فرع الوزارة بالمنطقة سلطان بن ناصر المسيعيد. واستهدف البرنامج، منسوبي الفرع للتعريف بمنهجية التحسين.
كما تهدف منهجية الحزام الأخضر Lean Six Sigma إلى تحسين المخرجات، وزيادة الأداء من خلال تطبيق سلسلة من الأدوات المرتبة تحدث التغير الذي تريده بمعدل خطأ صفري.
كذلك يهدف البرنامج إلى تخفيض تكاليف الإنتاج بأكثر من 40%، وتحسين أداء مراكز خدمة العملاء عبر الهاتف بنسبة 30%، وتقليل وقت انتظار العميل بأكثر من 20%.
ويُكسب البرنامج المتدربين عددًا من المهارات: كتحليل العمليات وتحديد أكثرها هدرًا للمال، وتحديد الفرص الأمثل لاستثمار بغرض تحقيق أفضل النتائج، وتسخير موارد العمليات من أفراد وأدوات ووقت لخدمة أفضل.
وترجمة متطلبات العميل إلى وصف دقيق وفعّال للعمليّات التي تقودك نحو المزيد من الإنتاجيّة، إلى جانب تحسين أداء فريقك بالتعرّف على أخطائك في العمل.