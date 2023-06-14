أمير تبوك يستقبل المشاركين في مهرجان جادة الإبل

استقبل أميرُ منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان بن عبد العزيز، اليوم الأربعاء؛ أعضاءَ اللجان المنظمة وملاك الإبل من مختلف مناطق المملكة، المشاركين في مهرجان جادة الإبل بتبوك.
جاء ذلك بحضور رئيس لجان التحكيم بمهرجان جادة الإبل بتبوك، الأمير خالد بن سلمان بن محمد آل سعود، في القصر الحكومي بتبوك.
ورحّب أمير تبوك بالضيوف، معربًا عن سعادته بلقائهم، متمنيًا لهم التوفيق والنجاح وطيب الإقامة بالمنطقة.
ونوّه إلى الدعم السخي من حكومة خادم الحرمين الشريفين، لتطوير قطاع الإبل في المملكة، وكل ما من شأنه تطوير اقتصاديات الثروة الحيوانية وتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.
كما نوه الأمير فهد بن سلطان إلى الدعم الكبير والرعاية التي يحظى بها نادي الإبل من سموّ وليّ العهد رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، المشرف العام على نادي الإبل، أيده الله.
وأشاد بحرص سمو ولي العهد على الحفاظ على موروث المملكة الأصيل، وتشجيع أهل الإبل ودعمهم؛ للتمسك بموروثهم العريق للإبل التي وحّد الملك عبدالعزيز، رحمه الله، المملكة على ظهورها.
وأثنى على الجهود التي يبذلها رئيس مجلس إدارة نادي الإبل الشيخ فهد بن فلاح بن حثلين؛ لتطوير نشاط الإبل ومُلّاكها وإبراز الإرث التاريخي للمملكة، ودعمه من خلال الأنشطة المرتبطة للإبل اقتصاديًّا وترفيهيًّا.
وأكّد أميرُ تبوك دعمَ إمارة المنطقة لجميع أنشطة النادي والمهرجان، ومن الجهات الحكومية، ومنه شخصيًّا، وتسخير جميع الإمكانات لإنجاح أعمالهم، سائلًا الله سبحانه وتعالى أن يديم على البلاد أمنها وعزّها واستقرارها في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين، حفظهما الله.
من جانبهم أعرب أعضاء اللجان المنظّمة وملاك الإبل المشاركون في مهرجان جادة الإبل بتبوك، عن شكرهم وامتنانهم لأمير منطقة تبوك، على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة، ودعمه لأنشطة النادي.
حضر الاستقبالَ رؤساءُ المحاكم والمواطنون ومديرو الإدارات الحكومية المدنية والعسكرية بالمنطقة.