أمير تبوك يستقبل المشاركين في مهرجان جادة الإبل

وأكّد أميرُ تبوك دعمَ إمارة المنطقة لجميع أنشطة النادي والمهرجان، ومن الجهات الحكومية، ومنه شخصيًّا، وتسخير جميع الإمكانات لإنجاح أعمالهم، سائلًا الله سبحانه وتعالى أن يديم على البلاد أمنها وعزّها واستقرارها في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين، حفظهما الله.