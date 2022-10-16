"اليحيى": الخطاب الملكي يرسخ معالم خارطة الطريق التي تسير عليها البلاد داخليًّا وخارجيًّا

وأردف: "كما تضمَّن الخطاب الكريم تحديدًا مواقف المملكة العربية السعودية المتزنة والواضحة تجاه مختلف القضايا الإقليمية والدولية، وسياساتها المالية والاقتصادية والتنموية التي تحقق مصالحها الداخلية والخارجية دون الإضرار أو المساس بمصالح أو سيادات الآخرين، محترمة المواثيق والمعاهدات الدولية في إطار مبادئ ميثاق الأمم المتحدة التي تقوم على احترام سيادة الدول، وعدم التدخل في شؤونها الداخلية. وقد نوه الخطاب في مضمونه توجيهًا وتذكيرًا بأهمية الأهداف والغايات التي تطمح الدولة إلى تحقيقها، وتصب في مصلحة الوطن والمواطنين".