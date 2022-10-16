"اليحيى": الخطاب الملكي يرسخ معالم خارطة الطريق التي تسير عليها البلاد داخليًّا وخارجيًّا

قال عضو مجلس الشورى أحمد بن عبدالعزيز اليحيى في كلمته بمناسبة الخطاب الملكي السنوي بمجلس الشورى: "شرفت أنا وزملائي أعضاء مجلس الشورى بحضور الافتتاح الملكي الكريم لأعمال السنة الشورية الثالثة من الدورة الثامنة لمجلس الشورى من لدن خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله-، وبحضور صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله-، جريًا على العادة الملكية في هذه البلاد المباركة، وهي تفضُّل الملك المفدى كل سنة شورية جديدة لمجلس الشورى بإلقاء خطاب شامل وحافل".
وأضاف: "وفي الخطاب الملكي الكريم تم تأكيد وترسيخ معالم خارطة الطريق الذي تسير عليه هذه البلاد المباركة داخليًّا وخارجيًّا. وقد أوضح خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- في الخطاب الملكي الخطوط العريضة والواضحة لسياسة المملكة العربية السعودية الداخلية والخارجية، تلك السياسة المتوازنة والمحققة -بعون الله- لآمال وتطلعات المواطنين في الداخل بما يكفل -بعون الله- توفير العيش الرغيد، وفتح المزيد من فرص العمل، ورفع نسبة التملك السكني للأسر السعودية، والعمل على تحسين مستوى صحة وجودة الحياة لهم على الأصعدة كافة تحقيقًا لمستهدفات رؤية المملكة العربية السعودية 2030م".
وأردف: "كما تضمَّن الخطاب الكريم تحديدًا مواقف المملكة العربية السعودية المتزنة والواضحة تجاه مختلف القضايا الإقليمية والدولية، وسياساتها المالية والاقتصادية والتنموية التي تحقق مصالحها الداخلية والخارجية دون الإضرار أو المساس بمصالح أو سيادات الآخرين، محترمة المواثيق والمعاهدات الدولية في إطار مبادئ ميثاق الأمم المتحدة التي تقوم على احترام سيادة الدول، وعدم التدخل في شؤونها الداخلية. وقد نوه الخطاب في مضمونه توجيهًا وتذكيرًا بأهمية الأهداف والغايات التي تطمح الدولة إلى تحقيقها، وتصب في مصلحة الوطن والمواطنين".
وأضاف: "نحن أعضاء مجلس الشورى نعتبر هذا الخطاب الشامل في موضوعه، الواضح في مدلوله، مصدر اعتزاز، ونبراسًا نسير في ضوئه من أجل تحقيق رسالتنا، ومعززًا لمنهاج العمل لأداء واجبنا، وتحقيق أعلى التطلعات في أعمال المجلس الشورية والبرلمانية".
وقال: "ختامًا، أسأل الله -عز وجل- أن يحفظ هذه البلاد العزيزة وقادتها، ويديم عليها وعلى مواطنيها نعمة الرخاء والأمن والاستقرار في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان -حفظهما الله-".