المملكة علامة فارقة ومبعث فخر.. رئيس نادي المخواة يهنئ القيادة بيوم الوطن 93

هنّأ رئيس نادي المخواة الرياضي ماشي محمد العُمري، القيادة الرشيدة وكافة أبناء الشعب السعودي النبيل، بمناسبة حلول الذكرى الـ 93 لليوم الوطني، ورفع صادق التهاني والتبريكات لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان وأمير منطقة الباحة حسام بن سعود بمناسبة اليوم الوطني 93، وسائلاً الله أن يحفظ وطننا من كل مكروه وأن ينصر جنودنا البواسل.
وقال "العُمري": "في الثالث والعشرين من سبتمبر في كل عام نبتهج بهذا اليوم المجيد، وهي الذكرى الخالدة لتوحيد المملكة على يد المؤسس المغفور له بإذن الله الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود الملك العادل الذي أعاد النبض من جديد في الدولة السعودية باستعادة المجد وتوحيد هذه البلاد العظيمة لتصبح واحدة من أعظم البلدان".
وأضاف: "منذ إعلان الملك لله ثم لعبدالعزيز الإمام انطلقت هذه البلاد المباركة ساعية نحو التطوير والتقدم وكل ما من شأنه رفعة هذا البلد العظيم ورقي شعبه الكريم، واستمر أبناؤه الملوك من بعده سعود وفيصل وخالد وفهد وعبدالله -رحمهم الله جميعاً- على هذا النهج المبارك والقويم ثم جاء العهد الزاهر بقيادة سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو سيدي عراب الرؤية وملهم العالم ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز وكيف أصبحت هذه البلاد ولله الحمد علامة فارقة في التطور والنمو والازدهار اقتصاديًا وسياحيًا ورياضيًا، وفي مختلف المجالات، ولعل ما شاهدناه مؤخراً في لقاء سمو ولي العهد حين تحدث بلغة الأرقام عن المنجزات التي تحققت والخطط المستقبلية التي ستجعل من السعودية حديث العالم أجمع لهو مبعث فخر وعزة وشموخ".
وبيّن أن "هذه المكتسبات العظيمة التي تحققها حكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد تتطلب منا كمواطنين أن نبذل قصارى جهدنا لنواكب التغيير عمليا من خلال الالتزام والعمل الجاد والطموح المتواصل، وقد أثبت المواطن السعودي أنه قدر الرهان في كل شيء".
واختتم "العُمري" يقول: "هذه المناسبة والذكرى الغالية تستحق الفرح والبهجة فالوطن ومنجزاته يستحق الاحتفاء".