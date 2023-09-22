المملكة علامة فارقة ومبعث فخر.. رئيس نادي المخواة يهنئ القيادة بيوم الوطن 93

وأضاف: "منذ إعلان الملك لله ثم لعبدالعزيز الإمام انطلقت هذه البلاد المباركة ساعية نحو التطوير والتقدم وكل ما من شأنه رفعة هذا البلد العظيم ورقي شعبه الكريم، واستمر أبناؤه الملوك من بعده سعود وفيصل وخالد وفهد وعبدالله -رحمهم الله جميعاً- على هذا النهج المبارك والقويم ثم جاء العهد الزاهر بقيادة سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو سيدي عراب الرؤية وملهم العالم ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز وكيف أصبحت هذه البلاد ولله الحمد علامة فارقة في التطور والنمو والازدهار اقتصاديًا وسياحيًا ورياضيًا، وفي مختلف المجالات، ولعل ما شاهدناه مؤخراً في لقاء سمو ولي العهد حين تحدث بلغة الأرقام عن المنجزات التي تحققت والخطط المستقبلية التي ستجعل من السعودية حديث العالم أجمع لهو مبعث فخر وعزة وشموخ".